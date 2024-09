Schlagersängerin Ela ist tot. Michaela Ahlrichs-Wedig, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, wurde gerade einmal 55 Jahre alt

Schlagersängerin Ela ist tot – Abschied von Schlagersängerin Michaela Ahlrichs-Wedig, bekannt als Ela.

Die deutsche Schlagerszene trauert um Michaela Ahlrichs-Wedig, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Ela, die am 24. August 2024 im Alter von 55 Jahren unerwartet verstarb. Die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod verbreitete sich rasch, nachdem Uwe Hübner, ehemaliger Moderator der ZDF-Hitparade, die traurige Mitteilung am 31. August auf Facebook veröffentlichte. Hübner, der von Elas Ehemann Thomas über ihren Tod informiert wurde, zeigte sich tief erschüttert und beschrieb Ela als eine „wunderbare Stimme“ und einen „wahren Fels in der Brandung“.

Ela begann ihre musikalische Karriere in den frühen 1990er Jahren als Mitglied des Frauen-Trios Valerie’s Garten, das mit Hits wie „Nächstes Mal am Ende der Welt“ große Erfolge feierte. Der Song hielt sich zehn Wochen in den deutschen Charts und gilt bis heute als eines ihrer bekanntesten Werke​. Ihre Vielseitigkeit zeigte sie auch als Solokünstlerin, unter anderem im Jahr 1997, als sie mit dem Titel „Es lebe die Liebe“ am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teilnahm und den fünften Platz erreichte​.

Ela war nicht nur in der Musikszene fest verwurzelt, sondern auch tief mit ihrer Heimat Niedersachsen verbunden. Besonders in ihrer Geburtsstadt Vechta hinterlässt sie eine schmerzliche Lücke. Dort war sie durch ihr Engagement in der lokalen Gemeinschaft und durch die Hymne „He Ho Stoppelmarkt“, die sie für den traditionellen Jahrmarkt einsang, eine bekannte und beliebte Persönlichkeit​.

Ihr plötzlicher Tod hat eine Welle der Trauer ausgelöst. In sozialen Netzwerken wie Facebook drückten viele Fans und Wegbegleiter ihr Beileid aus und teilten Erinnerungen an die Künstlerin. Ihre Stimme und Ausstrahlung berührten zahlreiche Menschen, und ihr musikalisches Erbe wird weiterleben.

Uwe Hübner, der seit vielen Jahren ein enger Wegbegleiter von Ela war, brachte die Gefühle vieler auf den Punkt, als er in seinem Nachruf schrieb: „Die Welt soll wissen, dass sie einen wunderbaren Menschen verloren hat“.

Das gesamte Redaktionsteam des Mittelrhein Tageblatt ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei der Familie, den Freunden und den Fans von Michaela Ahlrichs-Wedig. Der Verlust von Ela hinterlässt eine tiefe Leere, doch ihre Musik und ihr strahlendes Wesen werden in den Herzen vieler weiterleben. Möge ihre Familie in dieser schwierigen Zeit Trost und Kraft finden.