Sindelfingen – Goldberg-Gymnasium vorsorglich bis einschließlich Freitag, den 20. März geschlossen – Infektionsketten einer mit dem Corona-Virus infizierten Lehrkraft werden ermittelt

Erstellt in

Sindelfingen (BW) – Die Stadt Sindelfingen hat das Goldberg-Gymnasium vorsorglich bis einschließlich Freitag, den 20. März geschlossen. Hintergrund ist, dass sich eine Lehrkraft mit dem Corona-Virus infiziert hat.

Das Sindelfinger Goldberg-Gymnasium bleibt vorsorglich bis einschließlich Freitag, den 20. März geschlossen. Grund für die Schließung ist ein Infektionsfall mit dem Corona-Virus. Die betroffene Lehrkraft, die nicht wohnhaft in Sindelfingen ist, war bereits seit dem 6. März aufgrund einer vorhergehenden Reise in ein Risikogebiet vorsorglich der Schule ferngeblieben. Mögliche Infektionsketten werden derzeit ermittelt.

„Der Schutz der Bevölkerung hat für uns die oberste Priorität, wir treffen daher alle Maßnahmen die in diesem Zusammenhang notwendig sind. Wir haben daher als Krisenstab der Stadt in Abstimmung mit der Schulleitung entschieden das Goldberg-Gymnasium vorsorglich bis 20. März zu schließen“, so Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer.

„Es handelt sich bei der Schließung des Goldberg-Gymnasiums um eine vorsorgliche Maßnahme, da wir eine mögliche Weiterverbreitung der Infektion ausschließen möchten“, so Dr. Veronika Knüppel, Schulleiterin des Goldberg-Gymnasiums „Die betroffene Lehrkraft war sofort nach Bekanntwerden der Region als Risikogebiet der Schule ferngeblieben.“

Das Goldberg-Gymnasium hat 24 Klassen mit etwa 560 Schülerinnen und Schülern sowie etwa 60 Lehrern.

Eine Zusammenstellung aktueller Informationen ist auf der städtischen Webseite zu finden unter www.sindelfingen.de/corona.

***

Stadt Sindelfingen