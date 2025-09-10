Stadt Hannover gibt Saatgutmischung „Blühende Gärten“ kostenfrei ab – Gemeinsam für Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer und Co.: Damit viele naturverbundene Hannoveraner*innen ihr privates Umfeld in insektenfreundliche Bereiche verwandeln können, bietet die Landeshauptstadt Hannover (LHH) wieder die Saatgutmischung „Blühende Gärten“ an. Vom 15. bis zum 19. September liegen die Tüten im Foyer des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün (Arndtstr. 1), in den städtischen Bürgerämtern sowie im Neuen Rathaus (Platz der Menschenrechte 1) zur kostenlosen Mitnahme aus. Eine Anleitung zur Aussaat ist über den aufgedruckten QR-Code abrufbar. Die Abgabemenge ist auf eine Tüte pro Person begrenzt, damit möglichst viele Interessierte davon profitieren können.
Das Saatgut – unter anderem mit Wegwarte, Flockenblumen und Lichtnelken – eignet sich besonders für den heimischen Garten und soll eine Initialzündung für mehr biologische Vielfalt vor der eigenen Haustür oder in Balkonkästen sein. Der Inhalt einer Tüte reicht für die Bepflanzung von ein bis zwei Quadratmetern. Beste Saatzeit ist im September und Oktober sowie im März und April.
Saatgutmischung „Blühende Gärten“
Die Mischung „Blühende Gärten“ wurde 2021 vom Insektenbündnis Hannover entwickelt. Diese Kooperation von mehr als 20 Partner*innen hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Lebensräume für Insekten zu schaffen und die biologische Vielfalt in Hannover zu erhöhen. Auch in diesem Jahr unterstützen einige der Bündnispartner*innen die Saatgutausgabe wieder aktiv. Die Samentüten sind in der Aktionswoche auch bei der Region Hannover (Empfang Hildesheimer Str. 18/20), im ÜSTRA Servicecenter (Karmarschstr. 30/32) sowie in den Servicecentern und Quartierstreffs der Wohnungsbaugesellschaften hanova und KSG Hannover erhältlich. Mehr Infos: www.hannover.de/insektenbündnis-hannover
Text: Landeshauptstadt Hannover