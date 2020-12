Stadt Wolfsburg – Aktuelle Maßnahmen des Gesundheitsamtes an Schulen und Kindertageseinrichtungen, Stand: 7. Dezember, 15 Uhr

Stadt Wolfsburg (NI) – Aktuelle Maßnahmen des Gesundheitsamtes an Schulen und Kindertageseinrichtungen, Stand: 7. Dezember, 15 Uhr.

Kindertageseinrichtungen

Die Quarantänemaßnahme der Kindergartengruppe „Hasen“ in der Kita St. Petrus bis zum 15. Dezember betrifft lediglich 11 der 25 Kinder, nämlich die, die als Kontaktperson 1 definiert wurden. Alle anderen Kinder können die Einrichtung wieder besuchen. Für die Nicht-Quarantäne-Kinder ist die Betreuung sichergestellt.

Die Krippengruppe „Igel“ in der Diakonie Kita (Erich-Bammel-Weg) ist geschlossen und bleibt bis einschließlich zum 18. Dezember in Quarantäne.

Schulen

Der gesamte Standort Altstadt der Grundschule am Drömling befindet sich bis einschließlich 8. Dezember im Szenario B.

Die Hauptschule Vorsfelde befindet sich bis einschließlich 8. Dezember im Szenario B.

Allgemeine Hinweise

Bei allen Neuinfektionen prüft das Gesundheitsamt die Kontaktketten der infizierten Personen und beurteilt, ob und welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Bis zu einer Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes besteht für die betroffenen Schüler*innen sowie Lehrkräfte aufgrund des Infektionsrisikos die Empfehlung, in Form einer Präventivquarantäne zuhause zu bleiben, bis die Überprüfung durch das Gesundheitsamt erfolgt ist.

Werden Testungen angeordnet, werden alle Eltern betroffener Schüler*innen entweder per E-Mail oder telefonisch vom Gesundheitsamt kontaktiert. Dies kann aufgrund der derzeit starken Belastung des Gesundheitsamtes einige Zeit in Anspruch nehmen. Es wird daher darum gebeten, von telefonischen Nachfragen möglichst abzusehen. Die Eltern und Sorgeberechtigten werden außerdem aufgefordert, ihre Erreichbarkeit zu gewährleisten, damit die Tests so zügig wie möglich erfolgen können.

Aufgrund der Auslastung der Labore kann es derzeit bis zu drei Tage dauern, bis die Testergebnisse vorliegen.

Die Stadt Wolfsburg bittet alle Eltern, deren Kinder bislang nicht getestet wurden und die sich in Quarantäne befinden, darauf zu achten, die Kontakte ihres Kindes, ihre eigenen Kontakte und die ihrer Familie mit anderen Personen so weit wie möglich zu reduzieren.

Schulbauliche Aktivitäten werden durch Maßnahmen des Gesundheitsamtes nicht betroffen und können weiterhin durchgeführt werden.

