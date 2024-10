Terror-Plan gescheitert! Polizei stoppt Anschlag auf israelische Botschaft in letzter Minute!

Polizei stoppt Anschlag auf israelische Botschaft – Die deutsche Polizei hat am Samstagabend, den 19. Oktober 2024, einen möglichen Terroranschlag auf die israelische Botschaft in Berlin vereitelt. Ein Mann, der sich in einem Messenger-Chat mit einem Mitglied der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) über seine Pläne ausgetauscht hatte, wurde in Bernau bei Berlin festgenommen. Laut Angaben der Bundesanwaltschaft hatten deutsche Sicherheitsbehörden durch Hinweise aus dem Ausland von dem geplanten Anschlag erfahren und schnell reagiert.

Neben der Festnahme wurden auch die Wohnstätte des Verdächtigen in Brandenburg sowie eine Wohnung im Rhein-Sieg-Kreis durchsucht. Die Polizei stellte dabei Beweismaterial sicher, jedoch wurden keine Waffen gefunden. Der Verdächtige sollte ursprünglich nach Libyen abgeschoben werden, da sein Asylantrag bereits 2023 abgelehnt worden war. Diese Abschiebung wurde jedoch nicht vollzogen. Der Verdächtige wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, dankte den deutschen Behörden ausdrücklich für ihre Arbeit und wies auf die besondere Bedrohung jüdischer und israelischer Einrichtungen hin. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul betonte, dass die Sicherheit jüdischer Einrichtungen höchste Priorität habe und dieser Zugriff ein klares Signal an alle sei, die solche Anschläge planen.

Diese Aktion zeigt erneut die enge internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus und verdeutlicht die anhaltende Gefahr extremistischer Gruppen, die jüdische und israelische Ziele ins Visier nehmen​ (hk).

