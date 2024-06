Marko Boos (SPD Rheinland-Pfalz) ist neuer Landrat in Mayen-Koblenz

Posted in

SPD Rheinland-Pfalz | Lewentz: „Marko Boos ist neuer Landrat in Mayen-Koblenz. Das ist ein historischer Erfolg für die Sozialdemokratie.“

Am heutigen Sonntag (23. Juni 2024) fand im Landkreis Mayen-Koblenz die Stichwahl zum Landrat statt. Der SPD-Kandidat Marko Boos gewann die Wahl mit 57,3 Prozent (Stand: 19:38 Uhr). Dazu der Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz:

Marko Boos ist heute ein historischer Sieg im Landkreis Mayen-Koblenz gelungen. Er hat mit 57,3 Prozent in der Stichwahl um das Amt des Landrates gewonnen. Damit stellt die SPD in Rheinland-Pfalz erstmals den Landrat im Kreis Mayen-Koblenz. Großartig! Marko Boos und das gesamte Team hinter ihm – stellvertretend seien hier Max Mumm und Marc Ruland genannt – haben in den vergangenen Wochen und Monaten einen hervorragenden Wahlkampf gemacht. Sie haben wurde auf die Themen gesetzt, die die Menschen vor Ort bewegen und Marko hat gezeigt, dass er für einen ehrlichen und zukunftsweisenden Neuanfang für den Landkreis steht. Marko Boos ist „Einer von hier“, wie es im Wahlkampf oft hieß. Er kennt die Region, er kennt den Landkreis und er kennt die Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Das macht ihn zum idealen Landrat dieses tollen Kreises. Herzlichen Glückwunsch, lieber Marko Boos.

Text: Daniel Reißmann – SPD Rheinland-Pfalz