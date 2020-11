Trier – Corona: 15 weitere Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis

Gemeinsame Pressemitteilung von Stadt Trier und Landkreis Trier-Saarburg.

Trier – Am heutigen Sonntag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 15 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 8 aus dem Landkreis und 7 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt somit auf 1293 (530 in der Stadt Trier und 763 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 116,6 und im Landkreis bei 104,4.

Aktuell gelten 400 Personen als infiziert, 217 im Landkreis und 183 in der Stadt Trier. 13 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil: 129, VG Konz: 142 VG, Ruwer: 53, VG Saarburg-Kell: 200, VG Schweich: 129, VG Trier-Land: 110.

Weitere Einrichtungen von Infektionsfällen betroffen

Am Wochenende wurden gleich mehrere Infektionsfälle in Einrichtungen gemeldet. Dort laufen die Kontaktermittlungen und Umfelduntersuchungen an. Betroffen sind: Club Aktiv Trier, Berufsbildende Schule Wirtschaft Trier, Max-Planck-Gymnasium Trier und die beiden Grundschulen Pellingen und St. Marien Beurig.

Gesundheitsamt: AHAL-Regeln strikt beachten und verantwortungsvoll handeln

Die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen zeigen, wie wichtig die Einhaltung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln auch im privaten Umfeld sind. Empfohlen wird, auch bei Menschenansammlung im Freien einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn dort der Abstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann. Regelmäßiges Lüften von Räumen, in denen sich mehrere Menschen aufhalten wird ebenso angeraten.

Gerade auch bei privaten Feiern sollte man auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes achten. Seit Montag gilt eine landesweite Beschränkung der Teilnehmerzahl an privaten Feiern von maximal 25 Personen. Grundsätzlich sollte man prüfen, ob in der aktuellen Lage private Feiern, Partys, aber auch Urlaubsreisen oder Ausflüge wirklich notwendig sind.

Nochmals wird auf die Möglichkeit hingewiesen, mittels der App „Mein Laborergebnis“ sein Testergebnis zeitnah selbst abzufragen und den Befund auch auszudrucken.

Presseamt Trier