Lübeck – Technische Probleme: Eingeschränkter Bürgerservice am 2. November 2020

Dienstleistungen des Meldewesens betroffen – Neue Terminvereinbarung notwendig.

Lübeck (SH) – Aufgrund anhaltender technischer Probleme kann das Ordnungsamt am morgigen Montag, 2. November 2020, nicht alle Serviceleistungen in den Bürgerservicebüros anbieten. Betroffen sind folgende Dienstleistungen:

• An-, Ab und Ummeldungen

• Erstellen von Führungszeugnisse

• Namensänderungen

• Eintragung von erfolgten Eheschließungen

• Erfassung von Sterbefällen

• Erfassung von Scheidungen

Kund:innen, die Termine für eine dieser Serviceleistung gebucht haben, werden gebeten neue Termine zu vereinbaren – per E-Mail an ordnungsamt@Luebeck.de oder telefonisch unter der Rufnummer (0451) 122 3311. Es wird gebeten, von einem persönlichen Erscheinen am morgigen Montag, 2. November 2020, zum gebuchten Termin im Bürgerservicebüro abzusehen.

Das Ordnungsamt bedauert die Unannehmlichkeiten und bittet um Verständnis!

***

Stadt Lübeck