Trier – Corona-Aktuell 07.01.2022: Erstimpfungen auch ohne Termin im Impfzentrum möglich – weiterer Impftermin in der Tufa

Trier – Corona-Aktuell 07.01.2022: (em) Wer bisher noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, kann ab sofort auch ohne Termin und Anmeldung zum Impfzentrum in die Messeparkhalle kommen.

„Wer eine Erstimpfung braucht, kann einfach so zu uns kommen“, sagt Florian Zonker, Impfkoordinator der Stadt Trier und einer der Leiter des gemeinsam vom Kreis Trier-Saarburg und der Stadt betriebenen Impfzentrums. Mitzubringen sind lediglich ein Ausweisdokument, wenn möglich der Impfpass oder eine Krankenkassenkarte. Wer eine Boosterimpfung braucht, muss sich weiterhin über das Portal des Landes unter http://impftermin.rlp.de anmelden.

Am Mittwoch, 12. Januar gibt es von 10 bis 18 Uhr in der Tufa, Wechselstraße 4, für alle Impfberechtigten nochmals die Möglichkeit, sich ohne Termin und Anmeldung in der Tufa impfen zu lassen. Angeboten werden dort sowohl Erstimpfungen, als auch Boosterimpfungen. Am Freitag, 14. Januar gibt es zudem von 9 Uhr bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich bei der Gemeinwesenarbeit Trier-West im Pater-Loskyll-Weg 15 impfen zu lassen.

Weitere Informationen im Internet unter www.trier.de/impfen

