Trier – Verkehr: Straße Zum Pfahlweiher ab Samstag wieder geöffnet

Trier – Verkehr: (kig) Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straße Zum Pfahlweiher im Stadtteil Feyen/Weismark stehen vor dem Abschluss:

Nachdem am Montag im letzten Bauabschnitt die neue Asphaltdecke aufgebracht wurde, standen in den vergangenen Tagen noch Anpassungsarbeiten an den Zufahrten zu den Privatgrundstücken auf dem Programm. Ab Samstag, 31. Oktober, sind sämtliche Sperrungen aufgehoben – fünf Monate früher als ursprünglich geplant. Bauleiter Karl-Alois Romberg vom Amt Stadtraum Trier zu den Gründen: „Wir hatten insgesamt Glück mit dem Wetter, vor allem aber hat die Baufirma HTI aus Daun richtig Dampf gemacht.“

Der Ausbau der Straße Zum Pfahlweiher auf einer Länge von 540 Metern hatte im Juli 2019 begonnen. Seitdem war die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zum Bauprogramm, das sich in vier Abschnitte aufteilte, gehörte eine zusätzliche Bushaltestelle mit Fußgängerüberweg auf Höhe der Kita „Haus Tobias“ und ein Kreisverkehr an der Einmündung Auf der Weismark. Neu ist auchh der beidseitgie Gehweg auf der gesamten Länge.

***

Presseamt Trier