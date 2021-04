Tübingen (BW) – Corona-Aktuell 08.04.2021: Der für das Wochenende vom 17. und 18. April 2021 geplante Antiquitätenmarkt in der Haaggasse und der Frühlingsmarkt in der Altstadt mit verkaufsoffenem Sonntag am 18. April 2021 müssen wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

„Wir haben uns schweren Herzens zusammen mit dem Handel- und Gewerbeverein für die Absage entschieden. Der erneute Ausfall der Märkte und des verkaufsoffenen Sonntags ist sehr bedauerlich, aber angesichts der aktuellen Pandemie-Lage unausweichlich“, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer. Zwei weitere verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr sind für den 1. August (zur Veranstaltung der TüGast) und den 19. September 2021 (zum umbrisch-provenzalischen Markt) geplant.

