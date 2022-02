Tübingen – Termin: Jugendgemeinderat tagt am 18. Februar

Tübingen (BW) – Termin: In seiner nächsten Sitzung stimmt der Jugendgemeinderat unter anderem über einen Antrag zum WLAN in TüBussen ab, der in den Haushalt eingebracht werden soll.

Des Weiteren diskutieren die Rätinnen und Räte, ob sich das neu gewählte Gremium in einem Video vorstellt. Auch wird besprochen, ob der Jugendgemeinderat selbst im Bereich Kinderbeteiligung Projekte initiiert oder sie zusammen mit der städtischen Fachabteilung Jugendarbeit mitgestaltet. Außerdem ist Manfred Niewöhner, Leiter des Fachbereichs Bildung, Betreuung, Jugend und Sport, zu Gast. Zur öffentlichen Sitzung sind alle Interessierten herzlich eingeladen

am Freitag, 18. Februar 2022, 16.15 Uhr,

im Rathaus am Markt, 3. Stock, Hofgerichtssaal.

Die Sitzung findet als Hybridveranstaltung per MS-Teams statt. Für die Anwesenden gilt die 3G-Re-gelung. Alle Gäste ab 18 Jahre müssen eine FFP2-Maske tragen. Wer online teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an sofia.krueger@tuebingen.de wenden und erhält den Link. Für die Öffentlichkeit steht nur eine reduzierte Anzahl an Sitzplätzen im Ratssaal zur Verfügung.

Der Jugendgemeinderat ist die politische Vertretung aller Tübinger Jugendlichen. Er hat 20 Mitglieder und wird alle zwei Jahre von allen Zwölf- bis 18-Jährigen im Stadtgebiet gewählt.

www.jgr-tuebingen.de

