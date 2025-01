Über 490.000 Theatergäste: Schmidt-Bühnen bleiben auf Erfolgskurs

Hamburg – Schmidt-Bühnen bleiben mit über 490.000 Theatergästen auf Erfolgskurs! 410.000 Theatergäste in 1074 Vorstellungen im Schmidt Theater, Schmidts Tivoli und Schmidtchen, über 80.000 verkaufte Tickets für bundesweite Gastspiele, dazu zahlreiche sehr gut besuchte Events und Sonderveranstaltungen – die Schmidts Tivoli GmbH zieht eine äußerst positive Bilanz für das vergangene Jahr.

„Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg und die Treue unseres Publikums. So starten wir mit besonders viel Schwung ins neue Theaterjahr – und wir haben einiges vor“, sagt Schmidt-Gründer und Intendant Corny Littmann. Nach dem dreimonatigen Gastspiel von „Die Königs vom Kiez“ an der Kölner Volksbühne, das noch bis 26.1. läuft, und Aufführungen des Familienmusicals „Die Weihnachtsbäckerei“ in der vergangenen Adventszeit in Hamburg, Berlin, Duisburg und Bremen, stehen 2025 auch neue spannende Kooperationen an – sogar international: Am Salzburger Landestheater wird am 1.2. das koproduzierte Musical „Skiverliebt“ uraufgeführt, das 2026 in einer Schmidt-Version nach St. Pauli kommt. Die Musik stammt von Martin Lingnau, dem künstlerischen Leiter der Schmidt-Bühnen – mit weit über 5 Mio. Besucher*innen seiner vielfach ausgezeichneten Produktionen einer der erfolgreichsten Musiktheaterkomponisten Deutschlands. Weitere Kooperationen – auch in der eigenen Stadt – sind in Planung.

In Hamburg stehen 2025 u. a. zwei Uraufführungen an: „Der 50-Dollar-Diktator“ im September im Schmidt Theater nach dem Buch von Moritz Netenjakob und Tommy Jaud sowie dessen interaktives Comedy-Seminar „Einen Scheiß musst du“ im November im Schmidtchen. Dazu geht das „Festival der komischen Frauen“ nach dem erfolgreichen Auftakt 2024 in die zweite Runde: Drei Wochen lang präsentiert sich wieder die Bandbreite der weiblichen Comedy-Szene im Oktober in allen drei Schmidt-Theatern. Und am 20.11. feiert eine neue „Schmidts Winterglitzer“-Show Premiere.

„Unser St.-Pauli-Musical ‚Heiße Ecke‘ gilt schon als echte Hamburgensie“, freut sich Schmidt-Geschäftsführerin Tessa Aust. „Die Show läuft jetzt im 22. Jahr im Tivoli und ist erfolgreich wie nie“, ergänzt Mit-Geschäftsführer Hannes Vater. Auch die Musicalkomödie „Die Königs schenken nach“ steht 2025 weiter auf dem Schmidt-Spielplan, dazu gibt es ein Wiedersehen mit der Urlaubsrevue „Tschüssikowski!“, die knapp sieben Jahre nach der Uraufführung ab April in überarbeiteter Fassung zu sehen sein wird. Die gefeierte Revue „Oberaffengeil“ mit den Hits der 80er und 90er, die im Sommer 2024 uraufgeführt wurde, wird auch in diesem Jahr gezeigt – in der Sommerpause der „Heißen Ecke“ im Tivoli vom 23. Mai bis 16. August. „Trash Island“, „Spuren im Sand“ und die „Operette für zwei schwule Tenöre“ stehen weiter im Schmidtchen auf dem Spielplan – die kleinste und jüngste der drei Kiezbühnen feiert in diesem Jahr ihren ersten runden Geburtstag und wird am 6.6. zehn Jahre alt.

Das Kindertheater bleibt weiterhin ganzjähriger Schwerpunkt mit „Es war einmal“, „Der achtsame Tiger“, „Der kleine Störtebeker“ und „Die Weihnachtsbäckerei“ – in Hamburg läuft der Vorverkauf für den kommenden Winter bereits. Auch ein weiterer „Weihnachtsbäckerei“-Kindertag für den guten Zweck ist im Schmidts Tivoli geplant. 2024 haben über 140.000 Gäste die Schmidt-Kindertheater-Vorstellungen besucht.

Text: Schmidts Tivoli GmbH Kultur- und Gaststättenbetriebe