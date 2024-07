UEFA EURO 2024: Deutsches Viertelfinale am 5. Juli um 18:00 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek

Deutsches Viertelfinale am 5. Juli – München (ots) – Mit einer starken und kämpferischen Leistung hat sich die deutsche Nationalmannschaft (…) gegen die Auswahl aus Dänemark durchgesetzt. 2:0 hieß es am Ende nach einem bisweilen verrückten Spiel in Dortmund. Am kommenden Freitag, 5. Juli, trifft die DFB-Elf nun auf den Sieger der Partie Spanien – Georgien (Anm. der Red. Gegner ist Spanien).

Die ARD überträgt das Viertelfinale live ab 17:05 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek, Anstoß ist um 18:00 Uhr in Stuttgart. Esther Sedlaczek moderiert die Partie gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger. Gerd Gottlob ist Reporter der Begegnung, unterstützt von Co-Kommentator Thomas Hitzlsperger.

…