Veranstaltungen Boppard 11.10. bis 17.10.2024 – Tourist Information Boppard

Veranstaltungen Boppard 11.10. bis 17.10.2024 – Veranstaltungskalender Boppard für den Zeitraum 11.10. – 17.10.2024 der Tourist Information Boppard:

Freitag,11.10.2024

Wochenmarkt Boppard, 08.00 Uhr

Stände mit Fisch, Fleisch, Gemüse & Produkten aus der Region.

Geöffnet: 08.00 – 12.30 Uhr

Boppard, Marktplatz

Wochenmarkt Buchholz, 15.00 Uhr

Stände mit Fleisch, Gemüse & Wein aus der Region.

Geöffnet: 15.00 – 18.00 Uhr

Boppard – Buchholz, Heideplatz

Freitag, 11.10.2024 – Sonntag, 13.10.2024

Globetrotter Wandertage in Boppard

Nach den Erfolgen der Globetrotter Wandertage Sächsische Schweiz rufen nun auch die Filialen Köln und Frankfurt gemeinsam zu Wandertagen auf: zentral gelegen in der Mitte beider Standorte – in Boppard, am Romantischen Rhein!

Samstag, 12.10.2024

Öffentliche Stadtführung, 11.00 Uhr

Öffentliche Stadtführung durch die Geschichte Boppards.

Dauer: 1,5 Stunden / Kosten: 5,- € pro Person.

Treffpunkt: Tourist Information, Altes Rathaus, Marktplatz

Sonntag, 13.10.2024

Verkaufsoffener Sonntag, 13.00 Uhr

Die Geschäfte sind von 13.00-18.00 Uhr geöffnet. An diesem Aktionssonntag kommen Schnäppchenjäger und Sammler beim Flohmarkt in der Fußgängerzone auf ihre Kosten.

Der Flohmarkt ist zwischen 11.00 – 18.00 Uhr geöffnet.

Cafe Philosophique – Die digital geprägte Erziehung, 17.00 Uhr

Angewandte Philosophie ist die Beschäftigung mit klugen Gedanken, Ansätzen, Ideen und Begründungen. Diese zu verstehen, sie nachzuzeichnen und weiterzudenken funktioniert am Besten im Dialog, im Austausch mit Gleichgesinnten. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos: www.boppard-stadthalle.de

Laufende Ausstellungen und Vorstellungen im Museum Boppard:

Hunsrück – Weggehen und Ankommen

Der 25. Juli 1824 gilt als der Beginn der organisierten Einwanderung nach Brasilien. Familien aus dem Hunsrück standen Mitte des 19. Jahrhunderts vor der Wahl, entweder in ihrer Heimat durch Armut und Hunger zu sterben oder ihr Glück in der Ferne zu suchen. Auch fünf der acht Kinder von Joseph und Anna Marie Brod aus dem Bopparder Ortsbezirk Buchholz gehörten zu den Auswanderern jener Zeit. Ihre Geschichte steht im Mittelpunkt der Ausstellung, die anhand ihres Lebens Erfolge und Misserfolge der Einwanderung nach Brasilien beleuchtet. Durch die Zusammenarbeit mit ihren Nachfahren gelingt es, eine Verbindung zur Gegenwart herzustellen.

Unter dem Aspekt „Ankommen“ macht die Ausstellung gleichsam die Geschichten von Geflüchteten der heutigen Zeit sichtbar: Im Jahr 2023 wurde bekannt gegeben, dass Rheinland-Pfalz auf dem Gelände des Flughafens Hahn eine Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete einrichten wird. Die Beauftragte für Geflüchtete in der katholischen Kirche im Pastoralen Raum Simmern, Anna Werle, hatte die Idee, die dort untergebrachten Menschen für die Hunsrücker Bevölkerung sichtbarer zu machen. Mit Unterstützung des Rhein-Hunsrück-Kreises und Landrat Volker Boch wurde ein entsprechendes Projekt ins Leben gerufen. Die Fotografin Jaqueline Felix wurde für die Umsetzung gewonnen, um Porträts von den Geflüchteten anzufertigen und ihre Geschichten hervorzuheben.

Infos: 06742/8015984, www.museum-boppard.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr;

Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr,

an Feiertagen auch montags geöffnet von 11 bis 18 Uhr.

Text: Tourist Information Boppard