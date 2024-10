Historische Ereignisse am 5. Oktober

Am 05. Oktober blickt die Welt auf eine Reihe von bedeutenden historischen Ereignissen zurück, die in ganz unterschiedlichen Bereichen Spuren hinterlassen haben. Ein herausragendes Beispiel ist dabei die Veröffentlichung der Beatles-Single Love Me Do im Jahr 1962. Dieses Ereignis markierte den Beginn einer musikalischen Revolution, die die Welt nachhaltig veränderte und den Grundstein für den internationalen Ruhm der Beatles legte. Doch auch andere wichtige Ereignisse fanden an diesem Datum statt, von der Uraufführung legendärer Filme bis hin zu politisch und gesellschaftlich bedeutsamen Geschehnissen.

1817: In Brüssel wird die Brunnenfigur Manneken Pis gestohlen

Am 05. Oktober 1817 wurde die berühmte Brunnenfigur „Manneken Pis“ in Brüssel entwendet. Diese humorvolle Figur, die einen kleinen Jungen darstellt, der in den Brunnen uriniert, ist ein Wahrzeichen der Stadt. Der Diebstahl erregte damals großes Aufsehen, und das Symbol wurde später ersetzt.

1842: Josef Groll braut den ersten Sud Bier nach Pilsner Brauart

Am 05. Oktober 1842 braute der bayerische Braumeister Josef Groll in Pilsen, Böhmen, den ersten Sud Bier nach Pilsner Brauart. Dieser hellgelbe, untergärige Biertyp setzte neue Maßstäbe in der Bierproduktion und ist bis heute eine der weltweit beliebtesten Biersorten.

1892: Die Dalton-Brüder sterben bei einem missglückten Banküberfall in Coffeyville

Am 05. Oktober 1892 scheiterten die berüchtigten Dalton-Brüder bei ihrem Versuch, zwei Banken in Coffeyville, Kansas, zu überfallen. Ein mutiger Bürgerwehrverband stellte sich ihnen entgegen, was zu einer blutigen Schießerei führte. Vier der fünf Dalton-Brüder kamen dabei ums Leben, der Überlebende wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt.

1921: Gründung des internationalen Schriftstellerverbandes PEN

Am 05. Oktober 1921 wurde in London der internationale Schriftstellerverband PEN gegründet. Der Verband setzt sich bis heute weltweit für die Rechte von Autoren und die Meinungsfreiheit ein und spielt eine bedeutende Rolle in der internationalen Literatur- und Menschenrechtsszene.

1936: Der Rügendamm wird eröffnet

Am 05. Oktober 1936 wurde der Rügendamm, eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Stralsund und der Insel Rügen, offiziell eröffnet. Diese Brücke erleichterte den Zugang zur Insel erheblich und wurde zu einer zentralen Verkehrsader im Norden Deutschlands.

1944: Schwerer Bombenangriff auf Saarbrücken

Am 05. Oktober 1944 erlebte die Stadt Saarbrücken den schwersten alliierten Bombenangriff des Zweiten Weltkriegs. In nur 30 Minuten wurden Tausende von Spreng- und Brandbomben abgeworfen, was zu einer verheerenden Zerstörung und dem Tod von 361 Menschen führte. Die Stadt wurde fast vollständig zerstört, und viele Einwohner verloren ihr Zuhause.

1956: Uraufführung von „The Ten Commandments“

Am 05. Oktober 1956 feierte der Monumentalfilm „The Ten Commandments“ von Cecil B. DeMille in den USA Premiere. Der Film, mit Charlton Heston in der Hauptrolle, war einer der teuersten und erfolgreichsten Filme seiner Zeit und prägte das Genre des historischen Epos in Hollywood.

1962: „Love Me Do“ von den Beatles erscheint in Großbritannien

Am 05. Oktober 1962 erschien die erste Single der Beatles, „Love Me Do“, in Großbritannien. Der Song markierte den Anfang der Weltkarriere der Band und gilt als einer der wichtigsten Meilensteine in der Popmusikgeschichte. In den folgenden Jahren wurden die Beatles zu einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten.

1962: Premiere des ersten James-Bond-Films „Dr. No“

Am 05. Oktober 1962 wurde der erste Film der James-Bond-Reihe, „Dr. No“, in Großbritannien uraufgeführt. Mit Sean Connery als 007 und Ursula Andress als erstes „Bond-Girl“ setzte der Film neue Maßstäbe im Action-Genre. Das ikonische Bond-Theme wurde zum musikalischen Markenzeichen der Reihe.

1964: DDR-Grenzer Egon Schultz versehentlich von eigenen Kameraden erschossen

Am 05. Oktober 1964 kam es zu einem tragischen Zwischenfall, als der DDR-Grenzsoldat Egon Schultz von eigenen Kameraden erschossen wurde. Dies geschah, als 57 Menschen durch einen Fluchttunnel aus Ost- nach West-Berlin fliehen wollten. Der Vorfall wurde von der DDR-Propaganda später verfälscht dargestellt.

1969: Erstausstrahlung von „Monty Python’s Flying Circus“

Am 05. Oktober 1969 strahlte BBC One die erste Folge der legendären Comedy-Show „Monty Python’s Flying Circus“ aus. Die britische Komikergruppe Monty Python revolutionierte mit ihrem absurden und subversiven Humor das Fernseh-Comedy-Genre und beeinflusste zahlreiche nachfolgende Generationen von Komikern.

1980: Bundestagswahl in Deutschland – SPD und FDP gewinnen unter Helmut Schmidt

Am 05. Oktober 1980 verlor die CDU/CSU unter ihrem Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß bei der Wahl zum 9. Deutschen Bundestag Stimmen, während die SPD und FDP unter Kanzler Helmut Schmidt die Regierungsmehrheit ausbauen konnten.

1989: Erster „Langer Donnerstag“ in der Bundesrepublik Deutschland

Am 05. Oktober 1989 fand in der Bundesrepublik Deutschland der erste „Lange Donnerstag“ statt. Die Ladenöffnungszeiten wurden testweise verlängert, um den Kunden mehr Flexibilität beim Einkaufen zu bieten. Dieses Experiment markierte den Beginn von Diskussionen über eine Lockerung der starren Ladenschlusszeiten.

2017: Deutscher Kinostart von „Blade Runner 2049“

Am 05. Oktober 2017 startete der Science-Fiction-Film „Blade Runner 2049“ in den deutschen Kinos. Die Fortsetzung des Kultfilms von 1982 beeindruckte mit visuellen Effekten und philosophischen Fragen über die Zukunft der Menschheit und Künstliche Intelligenz.

Die Ereignisse dieses Tages zeigen, wie unterschiedlich die Prägungen der Geschichte sein können – von kulturellen Meilensteinen wie der Beatles-Single bis hin zu tragischen Kriegsmomenten oder den Fortschritten in der Verkehrs- und Filmwelt.

