Seniorenkappensitzung Saarbrücken in der Saarlandhalle am 8. Februar – Der Bezirksrat Mitte und das Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken laden Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtbezirk Mitte am Sonntag, 8. Februar, 14.11 Uhr bis 17 Uhr, zu einer Kappensitzung in die Saarlandhalle ein.
Die Karnevalsgesellschaft „M’r sin nit so“ wird das Publikum mit einem närrischen Programm unterhalten. Der Einlass ins Foyer beginnt um 13 Uhr, die Halle öffnet um 13.30 Uhr.
Kostenlose Eintrittskarten sind ab Montag, 26. Januar, im Rathaus St. Johann an der Rathausinfo und bei Bezirksbürgermeister Thomas Emser (Zimmer 132/134) sowie bei der Kulturinfo am St. Johanner Markt und der Stadtbibliothek Saarbrücken erhältlich.
Neben den regulären Buslinien fahren ab 12 Uhr Busse einer Sonderlinie im Pendelverkehr von der Haltestelle Johanneskirche (Nähe Beethovenplatz) zur Saarlandhalle.
Nach dem Ende der Veranstaltung bringen die Busse die Gäste in die Innenstadt zurück. Auch die Haltestelle Rathaus wird angefahren. Die Fahrt mit dieser Sonderlinie für die Besucherinnen und Besucher der Seniorenkappensitzung ist kostenlos.
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken