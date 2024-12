Leitartikel: Die nächste Pandemie kommt bestimmt – Krankheit X und die neue Bedrohung durch die Vogelgrippe

Posted in

Die nächste Pandemie kommt bestimmt: Krankheit X und die neue Bedrohung durch die Vogelgrippe – Ein Leitartikel von Holger Korsten.

Während die Welt langsam die Narben der COVID-19-Pandemie heilt, zeigt sich am Horizont eine neue Gefahr: „Krankheit X“ – eine mysteriöse Infektion, die im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo grassiert – und eine potenziell verheerende Mutation der Vogelgrippe in den USA. Beide Szenarien verdeutlichen, dass Pandemien keine abstrakte Bedrohung mehr sind, sondern ein Teil unserer Realität. Und doch scheinen wir aus der Corona-Pandemie nicht genug gelernt zu haben.

Krankheit X: Ein globaler Weckruf

Der Begriff „Krankheit X“ steht in der Fachwelt für eine bisher unbekannte, aber hochgefährliche Infektionskrankheit, die das Potenzial hat, sich zu einer Pandemie zu entwickeln. In entlegenen Regionen der Demokratischen Republik Kongo häufen sich derzeit Berichte über eine Krankheit, die hohes Fieber, starke Atemnot und eine hohe Sterblichkeitsrate verursacht. Wissenschaftler vermuten einen zoonotischen Ursprung – also die Übertragung von Krankheitserregern von Tieren auf Menschen (wie z.B. bei Ebola, H5N1 und der Tollwut). Dies war auch der Mechanismus hinter SARS, MERS und COVID-19.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist alarmiert, doch die internationale Gemeinschaft reagiert bisher nur schleppend. Die Infrastruktur im Kongo ist unzureichend, um eine systematische Überwachung und Eindämmung zu gewährleisten. Es fehlt an medizinischem Personal, Diagnoselaboren und Impfstoffforschung – ein gefährlicher Cocktail, der die Krankheit über nationale Grenzen hinaus tragen könnte.

Vogelgrippe: Eine Mutation entfernt von der nächsten Katastrophe

Parallel dazu entwickelt sich die Vogelgrippe in den USA zu einer potenziellen globalen Gefahr. Der H5N1-Erreger, der bislang hauptsächlich Wildvögel und Geflügel befällt, zeigt erste Hinweise darauf, dass er nur noch eine Mutation davon entfernt ist, sich an den Menschen anzupassen. Bereits heute werden weltweit Millionen Tiere gekeult, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Doch diese Strategie wird nicht ausreichen, wenn H5N1 den Sprung auf den Menschen schafft.

Die Vogelgrippe hat eine Sterblichkeitsrate von bis zu 60 % bei infizierten Menschen. Sollte sich das Virus durch eine Mutation leicht von Mensch zu Mensch übertragen, droht eine Pandemie, die COVID-19 in ihrer Schwere übertreffen könnte. Die entscheidende Frage ist: Sind wir darauf vorbereitet?

Die Lehren aus COVID-19: Versäumte Chancen

Die Corona-Pandemie hat uns auf drastische Weise gezeigt, wie verwundbar unsere Gesellschaft ist. Doch anstatt diese Erfahrung als Weckruf zu nutzen, scheint vieles beim Alten geblieben zu sein. Gesundheitsbehörden weltweit klagen weiterhin über unzureichende Budgets. Die Impfstoffforschung und -produktion sind nach wie vor von wenigen Unternehmen und Ländern abhängig, was die globale Versorgung im Ernstfall erschwert.

Ein besonders kritischer Punkt ist die mangelnde Zusammenarbeit zwischen Ländern und Institutionen. Nationale Interessen und wirtschaftliche Überlegungen stehen oft über der Notwendigkeit, Krankheiten global zu bekämpfen. Dies zeigte sich deutlich bei der ungleichen Verteilung von COVID-19-Impfstoffen und könnte bei einer neuen Pandemie erneut zum Problem werden.

Prävention statt Reaktion

Die Lösung liegt in einem Paradigmenwechsel: Wir müssen aufhören, ausschließlich reaktiv auf Pandemien zu antworten, und stattdessen präventiv handeln. Dazu gehören:

Globale Überwachung und Frühwarnsysteme: Es muss ein international standardisiertes System geschaffen werden, das neue Ausbrüche in Echtzeit überwacht. Investitionen in Forschung und Entwicklung: Impfstoffe und Therapien müssen schneller und in größerem Maßstab entwickelt werden können. Innovative Technologien wie mRNA-Impfstoffe bieten hier großes Potenzial. Aufbau regionaler Produktionskapazitäten: Jedes Land – oder zumindest jede Region – sollte in der Lage sein, im Ernstfall schnell eigene Impfstoffe und Medikamente zu produzieren. Bildung und Aufklärung: Die Bevölkerung muss besser über die Risiken von Pandemien und die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen informiert werden. Strengere Regulation im Umgang mit Tieren: Die meisten Pandemien haben ihren Ursprung im Tierreich. Maßnahmen zur Eindämmung von Wildtierhandel und Massentierhaltung könnten zukünftige Ausbrüche verhindern.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Die nächsten Monate und Jahre werden entscheidend sein. Wird „Krankheit X“ rechtzeitig eingedämmt? Wird die Vogelgrippe den Sprung auf den Menschen schaffen? Und vor allem: Werden wir endlich die notwendigen Schritte unternehmen, um zukünftige Pandemien zu verhindern?

Eines ist klar: Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Sie ist kein hypothetisches Szenario, sondern eine Frage des „Wann“ und nicht des „Ob“. Die Menschheit hat die Wahl: Entweder handeln wir jetzt entschlossen, oder wir riskieren, erneut unvorbereitet von einer globalen Gesundheitskrise getroffen zu werden (hk).