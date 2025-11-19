Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Weihnachtsrätsel – Welche Weihnachtslieder sind das?

Weihnachtsrätsel - Welche Weihnachtslieder sind das

WeihnachtsrätselWelche Weihnachtslieder sind das? Willkommen zu unserem kleinen Weihnachtsrätsel! 🎄✨

Wir haben für Sie zehn bekannte Weihnachtslieder in bunten Emojis versteckt – einige sind leicht zu erraten, andere bringen das Gedächtnis ordentlich in Schwung. Schauen Sie genau hin, kombinieren Sie die Hinweise und testen Sie, wie gut Sie die Klassiker der Weihnachtszeit wirklich kennen. Viel Freude beim Rätseln – und vielleicht entdecken Sie sogar Ihren persönlichen Lieblingssong wieder! (hk)

Hier noch einmal eine größere Version – und wenn Sie auf das große Bild klicken, dann gelangen Sie zur Auflösung! ABER BITTE ERST EINMAL SELBST VERSUCHEN UND NICHT GLEICH SPICKEN 🙂

Weihnachtsrätsel - Welche Weihnachtslieder sind das

Hier geht’s zur Auflösung!

