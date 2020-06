Wirtschaft – Kaufland senkt pünktlich zum 1. Juli alle Preise

Erstellt in

Reduzierte Mehrwertsteuer wird in vollem Umfang an Kunden weitergegeben.

Wirtschaft – Als einer der ersten Händler hat Kaufland sofort nach Beschluss der Mehrwertsteuerreduktion entschieden, den Preisvorteil in vollem Umfang an seine Kunden weiterzugeben. „Wir unterstützen die Zielsetzung der Bundesregierung, damit die Entlastung bei allen Bürgern ankommt und sie bei ihrem täglichen Einkauf profitieren“, so Andreas Schopper, Geschäftsleitungsmitglied Einkauf Deutschland. „Unser Anspruch ist es seit jeher, unseren Kunden günstige Preise anzubieten. Daher ist das für uns eine Selbstverständlichkeit.“

Ab 1. Juli werden alle Produkte in den deutschen Kaufland-Filialen mit den reduzierten Preisen ausgezeichnet sein. Durch die Neuberechnung mit 16 statt 19 Prozent bzw. 5 statt 7 Prozent Mehrwertsteuer ergeben sich „krumme Preise“, die Kaufland im Sinne einer größtmöglichen Transparenz exakt weitergibt. Auf den Preisschildern wird jeweils der alte und neue Preis der Produkte angegeben.

Aufwand und Kosten, in den rund 670 deutschen Kaufland-Filialen durchschnittlich 30.000 Artikel neu auszuzeichnen und Kassensysteme, Plakate, Werbemittel usw. anzupassen, sind beträchtlich. Die Mehrwertsteuersenkung ist für sechs Monate geplant. Zum Ende der Konjunkturmaßnahme fällt der Aufwand erneut an.

Über Kaufland

In Deutschland betreibt Kaufland rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Kaufland steht für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

