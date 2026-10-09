Zucker- und Plastiksteuer: Der Staat bekommt den Hals nicht voll – 1046 neue Vollzeitstellen für die Verwaltung! Leitartikel | Stand: 9. Oktober 2026
Weniger Zucker, weniger Plastik, weniger Bürokratie: Das klingt nach einem vernünftigen politischen Programm. Nur beim dritten Punkt scheint sich die Bundesregierung verlesen zu haben. Denn für zwei neue Steuern kalkuliert das Bundesfinanzministerium nach aktuellen Medienberichten einen zusätzlichen Personalbedarf von rund 1.046 Vollzeitstellen.
Deutschland soll schlanker werden. Seine Steuerverwaltung bekommt erst einmal Nachschlag.
Die Zahlen stammen aus einem Bericht der „Bild“ über die entsprechenden Gesetzentwürfe, den andere Medien aufgegriffen haben. Für die Plastiksteuer werden 819 Stellen und rund 46 Millionen Euro jährliche Kosten genannt. Für die Zuckersteuer kommen knapp 227 Stellen und etwa 28 Millionen Euro hinzu. Zusammen sind das rund 74 Millionen Euro im Jahr. Ob der Bedarf vollständig durch Neueinstellungen oder teilweise durch interne Umbesetzungen gedeckt werden soll, ist bislang offen.[1]
Schon diese Unterscheidung ist wichtig: Noch sind nicht 1.046 neue Beamte eingestellt. Aber die geplanten Aufgaben verlangen nach dieser Kalkulation Personal in genau dieser Größenordnung. Auch ein intern versetzter Mitarbeiter arbeitet anschließend an der neuen Steuer und steht für seine bisherige Aufgabe nicht mehr zur Verfügung. Bürokratie verschwindet nicht dadurch, dass man ihr einen anderen Schreibtisch zuweist.
Erst die Abgabe, dann der Apparat
Die politische Fantasie reicht offenbar zuverlässig bis zur nächsten Einnahmequelle. Beim Vereinfachen wird es schwieriger.
Eine Steuer ist schnell gefordert. Danach müssen Zuständigkeiten geklärt, Produkte eingeordnet, Angaben geprüft und Ausnahmen verwaltet werden. Der Staat schafft eine neue Pflicht – und anschließend den Apparat, der ihre Einhaltung überwacht. Unternehmen dürfen die passenden Abläufe gleich mit aufbauen.
So wird aus einem politischen Versprechen ein Verwaltungsprojekt. Und aus dem Verwaltungsprojekt eine Daueraufgabe.
Besonders pikant: Die Bundesregierung wirbt selbst mit einem sinkenden Personalbestand und einem deutlichen Abbau der Bürokratiekosten. Ihre Modernisierungsagenda nennt acht Prozent weniger Personal in der Bundesverwaltung und bis zu 25 Prozent weniger Bürokratiekosten.[2]
Das ist kein Beweis, dass jede zusätzliche Stelle automatisch ein gebrochenes Versprechen darstellt. Ein Staat kann an einer Stelle wachsen und an anderer Stelle sparen. Aber wer neue Aufgaben dieser Größenordnung plant, schuldet mehr als die nächste wohlklingende Entlastungsrede. Er muss erklären, welche alten Aufgaben dafür entfallen und weshalb der neue Vollzug so aufwendig sein soll.
Bürokratieabbau darf nicht bedeuten, dass man vorne ein Formular streicht und hinten eine Steuerverwaltung anbaut.
Gesundheit ist ein Ziel – kein Freibrief
Weniger Zucker in Getränken ist ein nachvollziehbares Ziel. Auch eine nach Zuckergehalt gestaffelte Abgabe kann Herstellern einen Anreiz geben, Rezepturen zu verändern. Darüber lässt sich sachlich diskutieren.
Doch Gesundheitspolitik verdient eine bessere Begründung als den Hinweis auf dringend benötigte Einnahmen. Eine Regierung muss offenlegen, welche Wirkung sie erwartet, wie sie diese messen will und was geschieht, wenn die Steuer ihr Ziel erreicht.
Denn darin steckt ein politischer Zielkonflikt: Wer weniger besteuerte Getränke verkaufen lassen will, sollte mit sinkenden Einnahmen rechnen. Wer sich gleichzeitig dauerhaft auf diese Einnahmen verlässt, muss erklären, wie beides zusammenpassen soll.
Beim aktuellen Vorhaben ist zudem die Ausgestaltung umstritten. Nach Berichten über einen Stopp durch das Kanzleramt erklärte die Bundesregierung am 2. Oktober, die Zuckersteuer werde weiterhin angestrebt; beraten werde über ihre konkrete Form.[3]
Der Bürger darf also verfolgen, wie die Regierung noch über das Rezept streitet, während der Personalbedarf für die Küche bereits kalkuliert wird.
Plastik wird teurer – der Einkauf womöglich auch
Bei der geplanten Plastiksteuer geht es um Kunststoffverpackungen. Medienberichten zufolge ist ein Beginn Mitte 2027 vorgesehen. Der Bund will damit Einnahmen in der Größenordnung seines EU-Eigenmittelbeitrags für nicht recycelte Kunststoffverpackungen erzielen. Zugleich wird damit gerechnet, dass Unternehmen die zusätzlichen Kosten an Kunden weitergeben könnten.[4]
Damit ist die bequeme politische Erzählung, man belaste einfach „die Hersteller“, schnell am Ende. Unternehmen haben keine Geldquelle unter der Werkshalle. Zusätzliche Kosten müssen irgendwo aufgefangen werden: durch geringere Margen, andere Verpackungen, Einsparungen oder höhere Preise.
Wie viel tatsächlich beim Kunden landet, ist offen. Dass eine Steuer zunächst bei Unternehmen erhoben wird, garantiert jedenfalls keinen Schutz vor Mehrkosten an der Ladenkasse.
Der Bürger kann sich über das Umweltziel freuen. Die Rechnung sollte er trotzdem lesen.
74 Millionen Euro sind kein Kleingeld
Fairerweise: Den kalkulierten Verwaltungskosten stehen erwartete Steuereinnahmen in Milliardenhöhe gegenüber. Die Behauptung, die neuen Abgaben würden schon durch ihren Personalaufwand finanziell aufgezehrt, wäre falsch.[4]
Aber eine Steuer wird nicht allein dadurch vernünftig, dass nach ihrem Einzug Geld übrig bleibt.
Entscheidend ist, ob sie ihren Zweck wirksam erfüllt, ob ihr Aufwand angemessen ist und ob ein einfacherer Weg existiert. Genau diese Prüfung muss stattfinden, bevor neue Verwaltungsaufgaben dauerhaft eingerichtet werden. Die Kosten der Unternehmen gehören dabei ebenso auf den Tisch wie die des Bundes.
Wer dem Bürger Verantwortung beim Konsum abverlangt, sollte Verantwortung beim Regieren vorführen. Wer Verpackungen reduzieren will, sollte seine Politik nicht in immer neue Pflichten einwickeln. Und wer einen schlankeren Staat verspricht, muss auch einmal eine Aufgabe abschaffen können.
Zucker und Plastik stehen zur Debatte. Der wachsende Verwaltungsaufwand gehört genauso dazu.
Die Bundesregierung sollte deshalb zuerst beweisen, dass sie mit weniger Bürokratie auskommt – bevor sie dem Land erklärt, weshalb es für die nächste gute Absicht schon wieder mehr davon braucht. (hk)
Quellen
[1] Oldenburger Onlinezeitung / dts, 6. Oktober 2026: „Regierung plant tausend Stellen für Zucker- und Plastiksteuer“. Angaben nach „Bild“ unter Berufung auf Gesetzentwürfe; dort auch Hinweis auf die ungeklärte Besetzung der Stellen.
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/regierung-plant-tausend-stellen-fuer-zucker-und-plastiksteuer-242237.html
[2] Bundesregierung: „Modernisierungsagenda“.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/modernisierungsagenda-2386518
[3] Bundesregierung: Regierungspressekonferenz vom 2. Oktober 2026.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenzen/regierungspressekonferenz-vom-2-oktober-2026-2455546
[4] t-online / Reuters, aktualisiert 6. Oktober 2026: „Diese Steuern erweisen sich als teures Unterfangen“.
https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_101467906/zuckersteuer-und-plastiksteuer-1046-neue-beamte-benoetigt.html