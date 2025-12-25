Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

1. Weihnachtstag Bedeutung & Tradition – Warum dieser Tag so wertvoll für uns ist

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, Religion, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-1. Weihnachtstag-Bedeutung-Weihnachten-Bräuche-Christfest-Adventszeit-Weihnachtsfest-25-Dezember

1. Weihnachtstag Bedeutung & TraditionWarum dieser Tag so wertvoll für uns ist1. WeihnachtstagWenn Ruhe einkehrt und das Fest im Herzen ankommt – Nach der leisen Magie des Heiligabends beginnt heute der 1. Weihnachtstag
ein Tag ohne Hast, ohne Erwartungsdruck, ohne Termine.
Ein Tag, an dem das Fest nicht mehr vorbereitet wird, sondern einfach da ist.

Während Heiligabend vom Zauber des Augenblicks lebt, ist der erste Weihnachtstag der Raum danach.
Der Moment, in dem man durchatmet.
In dem man bleibt, wo man ist.
Und spürt, dass es gut ist.

Wellness- und Entspannungsmusik

Die Bedeutung des 1. Weihnachtstages

Traditionell ist der 25. Dezember der eigentliche christliche Feiertag der Geburt Jesu.
Er steht für Frieden, Hoffnung und Neubeginn.
Doch unabhängig vom Glauben ist dieser Tag für viele Menschen etwas sehr Kostbares:
ein seltener Ruhepol im Jahr.

Keine Eile.
Keine Pflichten.
Nur Zeit.

Entspannungsmusik Vol. 1 Musik zum Entspannen

Ein Tag für Nähe und Erinnerung

Der 1. Weihnachtstag gehört der Familie, den vertrauten Stimmen, den leisen Gesprächen am Tisch,
dem Lächeln über alte Geschichten,
dem Blick in die Augen der Menschen, die man liebt.

Oft sind es nicht die großen Geschenke, die in Erinnerung bleiben,
sondern diese stillen Momente:
der Spaziergang im Winterlicht,
das gemeinsame Essen,
das einfache Zusammensein.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Weihnachten im Herzen bewahren

Während draußen das Jahr langsam weiterzieht, hält dieser Tag die Zeit noch einmal an.
Er erinnert uns daran, dass das Leben nicht aus Aufgaben besteht, sondern aus Beziehungen.
Nicht aus Terminen, sondern aus Begegnungen.

Und vielleicht ist genau das die tiefste Bedeutung von Weihnachten:
sich selbst und anderen wieder näherzukommen.

SONDERMELDUNG WEIHNACHTEN 2025: Illegales Neugeborenes in Stall entdeckt – Abschiebung wird geprüft

1. Weihnachtstag – Ein Fest, das weiterleuchtet

Der 1. Weihnachtstag trägt das Licht von Heiligabend weiter.
Nicht laut, nicht grell –
sondern ruhig, beständig und warm.

Ein Licht, das uns noch ein Stück durch den Winter begleitet.

Das Team vom Mittelrhein Tageblatt und ich wünschen allen Leserinnen und Lesern einen gesegneten und friedvollen 1. Weihnachtstag sowie eine wunderschöne Zeit im Kreise der Familie. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit für alle Ortskräfte aus Afghanistan! … und das nicht nur zur Weihnachtszeit

Heiligabend Bedeutung & Bräuche – Warum dieser Abend das Herz von Weihnachten ist

1,8 Millionen Besucher*innen: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Hannover bleibt Publikumsmagnet

Gedenkveranstaltung in Magdeburg – Haseloff: Wir kapitulieren nicht vor dem Terror

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Niedersachsen investiert eine Million Euro in die Förderung innovativer Projekte

Weihnachtssingen in der Sternenbrücke mit Rolf Zuckowski: Strahlende Gesichter und unvergessliche Momente

Pleitewelle in Deutschland verschärft sich - Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

1001 Namen - Klanginstallation am Musikgully vor dem Hauptbahnhof Hannover mit Margot Käßmann, Denise M`Baye, Herbert Schmalstieg und Stephan Weil

Kerstin Przygodda / Martin Reichardt: Mädchen schützen – dem Beispiel Österreichs beim Kinderkopftuchverbot folgen

Digitaler Stress? Zeit für eine Pause!

Loreley Touristik: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley

Hitlergruß im Klassenzimmer - Exklusive BR-Recherche: Umfrage zu menschen- oder demokratiefeindlichen Vorfällen an bayerischen Schulen

Tierversuche rückläufig - PETA fordert Regierung zu mehr Maßnahmen auf

Sozialwahl 2029: Selbstverwaltung macht Online-Wahlen möglich

DÜRR-Statement: Mit Friedrich Merz bekommen die Menschen die Rekordschulden der SPD und die Rentenpolitik von Robert Habeck

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren

Schlagworte: #1. Weihnachtstag #1. Weihnachtstag Bedeutung #25. Dezember #25.12.2025 #Aktuell #Christfest #christliche Tradition #Dezember #Feiertage #Fest der Liebe #Geburt Jesu #Geburt Jesus #hk #Nachrichten #News #Weihnachten #Weihnachten Familie #Weihnachtsbedeutung #Weihnachtsbräuche #Weihnachtsfeiertag #Weihnachtsruhe #Weihnachtszeit

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com