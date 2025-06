19.06.2012: WikiLeaks Gründer Julian Assange flieht in die Botschaft Ecuadors in London und beantragt politisches Asyl – London, 19. Juni 2012 – An diesem Tag betrat Julian Assange, der australische Gründer von WikiLeaks, die Botschaft Ecuadors in London. Er suchte politisches Asyl, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen – dort sollten ihn Behörden wegen Sexualdelikten befragen. Nachdem Assange gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hatte, drohte ihm die britische Polizei eine Festnahme, sobald er das Gebäude verlassen würde. Ecuador nahm den Asylantrag offiziell an – Großbritannien bestellte daraufhin diplomatische Protestnoten aus.

Am 16. August 2012 wurde Assange das politische Asyl gewährt. Er verbrachte daraufhin fast sieben Jahre in den engen Räumen der Botschaft, um der Auslieferung an Schweden – später auch an die USA – zu entgehen.

🏛️ Verlauf des Falls bis heute

2019 – Entzug des Asyls & Haft in Großbritannien

Am 11. April 2019 entzog Ecuador das Asyl, und Assange wurde von britischen Behörden in der Botschaft verhaftet. Er erhielt eine mehrmonatige Haftstrafe wegen Kautionsverstoßes und blieb anschließend in HM Prison Belmarsh in Isolationshaft, während die USA seinen Auslieferungsantrag weiterverfolgten.

2020–2022 – Rechtliche Auseinandersetzungen

Dezember 2020: Ein britisches Gericht verweigerte die US-Auslieferung mit der Begründung, Assanges psychische Gesundheit sei gefährdet.

Dezember 2021: Ein High‑Court-Urteil korrigierte das frühere Ergebnis und entschied, die Auslieferung sei zulässig, da die USA entsprechende Sicherheitsversprechen gegeben hätten.

April 2022: Großbritannien genehmigte die Auslieferung und verwies die Entscheidung zur letzten Instanz an Innenministerin Priti Patel. Assange legte weitere juristische Einsprüche ein, doch am 6. Juni 2023 wurde sein Einspruch vor dem High Court abgelehnt.

2024 – Plädoyer und Freilassung

Am 24. Juni 2024 wurde ein Deal mit US-Staatsanwälten vereinbart: Assange bekannte sich in Saipan (Nördliche Marianen) schuldig zu einer Anklage gemäß dem US-Espionagegesetz („conspiracy to obtain and disclose national defense information“). Da er bereits mehr als fünf Jahre in britischer Haft verbüßt hatte, erhielt er „time served“ – in den USA drohte keine weitere Haft.

Am 26. Juni 2024 landete Assange in Canberra. Er wurde herzlich von seiner Frau Stella, Unterstützern sowie dem australischen Botschafter empfangen. Premierminister Anthony Albanese begrüßte seine Rückkehr und würdigte seinen Einsatz für Meinungsfreiheit.

2025 – Leben nach der Freilassung

Assange äußerte sich im Oktober 2024 beim Europarat mit dem Statement, er habe sich „der Journalismus“ schuldig bekannt, um „Freiheit“ zu erlangen.

Im Februar 2025 wies ein US-Gericht Klagen ab, die behaupteten, die CIA hätte Besucher in der Botschaft illegal ausgespäht – Assange nahm nicht persönlich Stellung, ist aber weiterhin in Australien 🇦🇺 registriert.

Im Mai 2025 präsentierte sich Assange bei Filmvorführungen in Cannes und ließ durchblicken, er erwäge politisches Engagement . In derselben Woche äußerte er sich öffentlich zugunsten der Australian Labor Party bei den Wahlen – eine Gratulation an PM Albanese.

🌐 Bedeutung und Bilanz

Leben in Haft und Asyl : Von 2012 bis 2019 lebte Assange im diplomatischen Exil; von 2019 bis 2024 saß er in Isolationshaft in Großbritannien.

Juristisches Nachspiel : Jahre langer Rechtsstreit gegen Auslieferung in die USA.

Heimkehr mit Deal : Durch das Schuldbekenntnis erhielt er eine Strafe bereits abgesessen – frei und zurück in Australien.

Kontroverse Wirkung: Sein Fall bleibt Symbol für Debatten über Pressefreiheit, staatliche Kontrolle und Whistleblower-Schutz. Unterstützer sehen ihn als Verfechter der Meinungsfreiheit, Kritiker warnen vor Gefährdung von Sicherheit und Staatsheimlichkeiten .

🕵️‍♂️ Ausblick & aktuelle Fragen

Wird Assange politisch aktiv bleiben oder planen? Erste Andeutungen gibt es schon.

Wie wirkt sich sein Fall langfristig auf investigative Recherche und Whistleblower-Gesetze aus?

Bleibt sein Deal mit den USA ein Präzedenzfall für zukünftige Geheimdienst-Ausspähskandale?

Weiterführende Informationen & Quellen

Mehr über WikiLeaks finden Sie auf der offiziellen Website: https://www.wikileaks.org/

Julian Assange in der Wikipedia: umfassende Chronologie der Ereignisse wikipedia.org.

Fazit zu WikiLeaks Gründer Julian Assange:

Was am 19. Juni 2012 als verzweifelte Asylflucht in eine winzige Botschaft begann, endete 12 Jahre später mit dem Ende einer globalen, juristischen Odyssee: Julian Assange ist ein freier Mann – zurück in Australien, historisch verurteilt, dennoch symbolisch als Vorkämpfer für Pressefreiheit. (hk)