Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Unsere Arbeit wirkt – Diakonie Hamburg startet neues Karriereportal

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Arbeit und Bildung, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, Soziales und Leben, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Hamburg

Unsere Arbeit wirktDiakonie Hamburg startet neues KarriereportalHamburg, 28. Oktober 2025 – Die Diakonie Hamburg hat ihre Karriereseite vollständig neu gestaltet. Sie präsentiert die vielfältigen Arbeitsfelder, Ausbildungswege und Studienmöglichkeiten in der Sozial- und Gesundheitsbranche – modern, barrierearm und mobiloptimiert. Mit dem neuen Portal möchte die Diakonie Hamburg Fachkräfte, Quereinsteiger*innen und Auszubildende für eine sinnstiftende Tätigkeit begeistern und gewinnen. Das Portal ist ab sofort online.

Authentisch, nahbar, informativ

Bereits seit einem Jahr zeigt die Diakonie Hamburg auf ihrer integrierten Jobbörse, der größten Plattform für soziale Berufe in Hamburg, rund 500 Stellen mit echten Mitarbeitenden. Jetzt kommen sie auch auf dem neuen Karriereportal zu Wort: In persönlichen Statements geben sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Sie zeigen, was die Diakonie als Arbeitgeberin ausmacht.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Hamburg

„Mit unserem neuen Karriereportal möchten wir zeigen, wie vielfältig die Tätigkeitsfelder in der Sozial- und Gesundheitsbranche sind“, sagt Anika Hesse, Leitung Freiwilligendienste und Personalgewinnung. „Es gibt viele Wege, bei uns einzusteigen oder sich als Fachkraft weiterzuentwickeln. Unsere Mitarbeitenden erzählen, wie erfüllend die Arbeit beispielsweise mit Kindern, Senior*innen oder geflüchteten Menschen ist. Außerdem berichten sie, wie sehr sie von den Werten und Besonderheiten der Diakonie als Arbeitgeberin profitieren.“

Mobiloptimiert und barrierefrei: Bewerben leicht gemacht

Die Neugestaltung legt besonderen Fokus auf die mobile Nutzung: 78 Prozent der Jobsuchenden informieren sich heute über das Smartphone über offene Stellen. Mehr als die Hälfte bewirbt sich direkt mobil. Mit dem neuen Karriereportal stellt die Diakonie Hamburg sicher, dass Interessierte auf allen Geräten schnell, intuitiv und barrierefrei zu passenden Informationen und Stellen gelangen – vom ersten Klick bis zur Bewerbung.

DJ Nothilfe in Norddeutschland für DJs und Veranstalter

Hintergrund

Die Diakonie Hamburg ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen in der Hansestadt. In rund 1500 Einrichtungen engagiert sie sich für Menschen in Not. Im Mittelpunkt steht dabei die Würde des Einzelnen. Weitere Informationen unter: www.diakonie-hamburg.de

***
Text: Diakonisches Werk Hamburg

Das könnte Sie auch interessieren ...

5-Sterne Hotel schlossgut gross schwansee: Adventszeit in der Natur mit Schloss-Atmosphäre

8. Nacht der Lichtkunst: Lichtreise in Hamm

Tanz dich glücklich: Discofox-Anfängerkurs beim TGC Redoute im Januar!

„Bleibt und kämpft!“ - Union will Zuzug junger Ukrainer stoppen

Schweiz verschärft Asylrecht - Flüchtlinge dürfen nicht mehr ins Ausland reisen

Nasenspray Abhängigkeit - So kommen Sie davon weg

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW) - 17-Jährige soll von 5 Syrern missbraucht worden sein

Herzinfarkt & Schlaganfall vorbeugen - Die besten Getränke für gesunde Arterien

Meinungsfreiheit unter Druck - Deutschland auf dem Weg in den Einschüchterungsstaat?

Dauerbewachung für leere Scholz-Wohnung in Hamburg Altona kostet Millionen Steuergeld

Erstes Irish Film Festival im Filmhaus Saarbrücken vom 30. Oktober bis 1. November

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Sozialverband VdK warnt vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Schlagworte: #28. Oktober 2025 #28.10.2025 #Aktuell #Diakonie Hamburg #Diakonie Hamburg startet neues Karriereportal #Diakonisches Werk Hamburg #Jobbörse #Karriereportal #Karriereseite #Nachrichten #News #Personalgewinnung

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com