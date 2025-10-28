Unsere Arbeit wirkt – Diakonie Hamburg startet neues Karriereportal – Hamburg, 28. Oktober 2025 – Die Diakonie Hamburg hat ihre Karriereseite vollständig neu gestaltet. Sie präsentiert die vielfältigen Arbeitsfelder, Ausbildungswege und Studienmöglichkeiten in der Sozial- und Gesundheitsbranche – modern, barrierearm und mobiloptimiert. Mit dem neuen Portal möchte die Diakonie Hamburg Fachkräfte, Quereinsteiger*innen und Auszubildende für eine sinnstiftende Tätigkeit begeistern und gewinnen. Das Portal ist ab sofort online.
Authentisch, nahbar, informativ
Bereits seit einem Jahr zeigt die Diakonie Hamburg auf ihrer integrierten Jobbörse, der größten Plattform für soziale Berufe in Hamburg, rund 500 Stellen mit echten Mitarbeitenden. Jetzt kommen sie auch auf dem neuen Karriereportal zu Wort: In persönlichen Statements geben sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Sie zeigen, was die Diakonie als Arbeitgeberin ausmacht.
„Mit unserem neuen Karriereportal möchten wir zeigen, wie vielfältig die Tätigkeitsfelder in der Sozial- und Gesundheitsbranche sind“, sagt Anika Hesse, Leitung Freiwilligendienste und Personalgewinnung. „Es gibt viele Wege, bei uns einzusteigen oder sich als Fachkraft weiterzuentwickeln. Unsere Mitarbeitenden erzählen, wie erfüllend die Arbeit beispielsweise mit Kindern, Senior*innen oder geflüchteten Menschen ist. Außerdem berichten sie, wie sehr sie von den Werten und Besonderheiten der Diakonie als Arbeitgeberin profitieren.“
Mobiloptimiert und barrierefrei: Bewerben leicht gemacht
Die Neugestaltung legt besonderen Fokus auf die mobile Nutzung: 78 Prozent der Jobsuchenden informieren sich heute über das Smartphone über offene Stellen. Mehr als die Hälfte bewirbt sich direkt mobil. Mit dem neuen Karriereportal stellt die Diakonie Hamburg sicher, dass Interessierte auf allen Geräten schnell, intuitiv und barrierefrei zu passenden Informationen und Stellen gelangen – vom ersten Klick bis zur Bewerbung.
Hintergrund
Die Diakonie Hamburg ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen in der Hansestadt. In rund 1500 Einrichtungen engagiert sie sich für Menschen in Not. Im Mittelpunkt steht dabei die Würde des Einzelnen. Weitere Informationen unter: www.diakonie-hamburg.de
***
Text: Diakonisches Werk Hamburg