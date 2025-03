Affront Aufschrei Betrachtung – Die Dunkelheit betreten, um das Licht zu finden

Posted in

Die Dunkelheit betreten, um das Licht zu finden – Ein Gastbeitrag von Manuela Engel-Dahan – zertifizierter Stress- und Burnout-Coach, Entspannungstrainerin, Autorin und Künstlerin.

Affront, Aufschrei, Betrachtung

Wer wagt es, zu kritisieren?

Wer wagt es,

die Büchse der Pandora zu öffnen,

die so sicher verschlossen schien,

zwischen all den anderen Gefahren,

die wir glaubten,

in Schach halten zu können?

Doch ist sie längst geöffnet,

Gewalt, Krankheit, Tod, Chaos, Zerstörung,

bereits in der Welt.

Erst wenn wir bereit sind,

die Büchse selbst zu öffnen,

werden wir entdecken,

dass ganz unten, tief am Boden,

die Zuversicht und Hoffnung verborgen lagen,

bereit, ans Licht zu treten.

Erst wenn wir den Mut finden,

uns dem zu stellen,

wovor wir uns fürchten,

kann die Hoffnung erblühen,

denn nur wer die Dunkelheit betritt,

überwindet die Angst.

Die,

die den Schatten ins Licht bringen,

bringen auch den Schmerz,

denn wo Erkenntnis entsteht,

da weht der Wind der Veränderung.

Und jede Geburt bringt ihre Wehen mit sich,

die mit Schmerz verbunden sind.

Doch es ist wert,

den Ängsten zu begegnen,

denn nur dann können wir

die wahre Botschaft erkennen

und Lösungen finden,

um zu leben und zu wachsen.

Denken ist Analyse,

Fühlen ist Wahrnehmung.

Die Wahrheit zeigt sich im Fühlen,

nicht im Denken.

Wahre Erkenntnis ist die,

die wir mit unserem Gefühl erfahren.

📌 Zur Autorin: Manuela Engel-Dahan

Manuela Engel-Dahan ist zertifizierter Stress- und Burnout-Coach, Entspannungstrainerin, Künstlerin und Autorin. Nach über 40 Jahren Erfahrung als Unternehmerin begleitet sie heute Menschen auf ihrem Weg zu innerem Frieden und Lebensfreude.

In ihren Kolumnen verbindet sie die Liebe zur Natur mit tiefgründigen Impulsen für persönliches Wachstum. Sie ist Autorin der „Freigeistigen Waldgedanken“ – von einem Kunsthistoriker bereits mit Friedrich Nietzsche verglichen – und Initiatorin des 1. Hessischen MUTmachSALONs „Schafft die Angst ab“ in Bad Orb.

➡ Mehr über ihre Arbeit unter:

👉 www.FormYourWorld.de

👉 www.hundertrotwein.de

👉 Instagram: @manuela.engel.dahan

P.S. Wenn du das Gefühl hast, dass es in deinem Leben noch mehr Licht braucht oder der Mut auf dem Weg verloren ging, bin ich gerne für dich da. E-Mail: me*@Fo***********.de

***

Bild & Text: © Manuela Engel-Dahan, Mut- und Lebensberaterin