Asbach – In der Nacht vom 11.04.2020 auf 12.04.2020 wurde in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Asbach eingebrochen. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Gaststätteninnere.

Es wurde Bargeld aus einem Spielautomaten entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein