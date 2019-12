Bad Kreuznach – Betrügerischer Bettler mit vorgetäuschter Behinderung am Kornmarkt

Erstellt in

Bad Kreuznach – Am 30.12.2019 um die Mittagszeit wird in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach im Bereich der Mannheimer Straße / Kreuzstraße eine Person einer polizeilichen Kontrolle unterzogen, die mit vorgetäuschter Behinderung um Geld bettelte.

Der mit langem Mantel bekleidete Herr war mit stark nach vorne gebeugtem Oberkörper und einer Gehstütze unterwegs und sprach Passanten an, die er um Geld bat. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war die Gehbehinderung durch den Herrn vorgetäuscht.

Passanten, die dem Herrn auf Ansprache aus Mitleid Geld gaben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0671/8811-0 zu melden.

Polizeidirektion Bad Kreuznach