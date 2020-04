Bad Kreuznach – Corona: Die OB begrüßt Lockerungen mahnt aber weiter zur Vorsicht

Erstellt in

Bad Kreuznach – Corona: Die aktuellen Entscheidungen des Bundes und der Länder zur schrittweisen Normalisierung unseres Alltages in Zeiten der Bedrohung durch das Corona-Virus begrüßt Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer.

Sie mahnt aber weiter zur Vorsicht und appelliert an die Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich an die bisherigen Regeln zu halten. Zugleich lobt sie die Solidiarität und die Disziplin, die bislang in der Bevölkerung gezeigt und gelebt werden.

Sie weist darauf hin, dass das Versammlungverbot im öffentlichen Raum weiter besteht. Der Arbeit in der Stadtverwaltung werde schrittweise hochgefahren. “Hoffen wir, dass sich die Situation bis zur nächsten Zwischenbilanz in zwei Wochen so verbessert hat, dass wir die Regeln weiter lockern können.”

