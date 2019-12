Erstellt in

Bad Mergentheim (BW) – Bei einem Abbiegevorgang kam es am Mittwochabend in Bad Mergentheim zum Unfall.

Ein 18 Jähriger wollte gegen 18 Uhr in seinem VW Golf an einer grün zeigenden Ampel vom „Mittleren Graben“ nach links in den Hans-Heinrich-Ehler-Platz abbiegen.

Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Passat eines 53-Jährigen, dessen Ampel ebenfalls auf Grün geschaltet war.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Polizeipräsidium Heilbronn