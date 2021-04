Bamberg (BY) – Corona-Aktuell 01.04.2021:Das Robert-Koch-Institut weist am Donnerstag, 1. April, für den Landkreis Bamberg einen Inzidenzwert von 90,4 aus.

Für die Kindertageseinrichtungen im Landkreis ist somit auch in der kommenden Woche weiterhin eingeschränkter Regelbetrieb möglich. Landrat Johann Kalb: „Ich freue mich, dass wir unser erklärtes Ziel weiterhin verfolgen können und die Betreuung unserer Kinder auch in der kommenden Woche sichergestellt ist.“ Sollten die Werte jedoch ansteigen, so muss zu Wochenbeginn über die Einführung von Notbetreuung entschieden werden.

Landrat Kalb appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger: „Bitte halten Sie sich auch an den bevorstehenden Osterfeiertagen an die beschlossenen Vorgaben und bleiben Sie zuhause. Dies schützt uns alle und besonders ältere und vorerkrankte Personen.“ Die Ausbreitung des Coronavirus müsse weiter eingeschränkt und verlangsamt werden, damit unser Gesundheitssystem den Erkrankten weiterhin in dem erwarteten Umfang zur Verfügung stehen könne. „Bleiben Sie alle gesund und haben Sie ein paar schöne und erholsame Feiertage“, so Landrat Kalb weiter.

Kontaktbeschränkung an Ostern

Auch an den Osterfeiertagen dürfen sich im Landkreis Bamberg zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Die aktuell bestehenden Regelungen gelten bis einschließlich Montag, 5. April. Da eine Überschreitung der Inzidenzmarke an drei aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen muss, wird eine mögliche „Notbremse“ im Landkreis Bamberg frühestens ab Dienstag, 6. April, greifen.

Öffnungszeiten der Abstrichstellen an Ostern

Wer sich über die Osterfeiertag testen lassen möchte, kann sich an die Abstrichstelle Galgenfuhr wenden (Am Sendelbach 15, Bamberg). Diese ist für Schnelltests von Karfreitag, 2. April, bis einschließlich Ostermontag, 5. April, jeweils von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. PCR-Tests finden an diesen Tagen nicht statt. Die Abstrichstelle in Scheßlitz bleibt von Karfreitag, 2. April, bis einschließlich Ostermontag, 5. April, geschlossen.

Alternativ können Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Bamberg die Corona-Schnelltestzentren in den Gemeinden in Anspruch nehmen. Hier wird auch an den Osterfeiertagen getestet. Eine Übersicht der Teststellen in den Gemeinden ist auf der interaktiven Landkreiskarte https://www.vianovis.net/lkr-bamberg/ zu finden, die Öffnungszeiten über die Osterfeiertage können der Homepage der jeweiligen Gemeinde entnommen werden.



Landratsamt Bamberg