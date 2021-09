Bamberg – Hinweise zum Bürgerservice Bundestagswahl am 26. September 2021

Bamberg (BY) – Zur Bundestagswahl am 26. September 2021 bietet das Landratsamt Bamberg nach Schließung der Wahllokale wieder seinen Bürgerservice an. Alle Wahlergebnisse aus den jeweils zugehörigen Gemeinden des Landkreises werden zeitnah ins Internet gestellt und können unmittelbar dort abgerufen werden.

Auf der Startseite der Homepage (www.landkreis-bamberg.de) gibt es bereits jetzt unter „Aktuelles“ Hinweise zur Bundestagswahl. Alternativ können die Nutzer der Homepage über den Navigationspunkt „Landkreis / Politik / Wahlen“ zu den aktuellen Wahlen und Abstimmungen gelangen. Unter dem Menüpunkt „Bundestagswahl 2021“ finden sich momentan umfassende Informationen zur aktuellen Wahl. Am Wahlabend finden Sie darüber hinaus laufend zeitnah alle eingehenden Meldungen der Gemeinden. Im Einzelnen ist dann dem Internet zu entnehmen:Ergebnisse der Parteien in Prozent (Grafik)



absolute Stimmenzahl und Prozentanteile der jeweiligen Parteien

Zahl der Wahlberechtigten, der Wähler und Wahlbeteiligung

Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen.

Dieselben Angaben werden auch für jede einzelne Gemeinde und jeden Wahlbezirk ersichtlich sein.

Zu beachten ist die Wahlkreiseinteilung des Landkreises Bamberg bei der Bundestagswahl 2021. Der Landkreis ist wiederum den beiden Wahlkreisen 236 Bamberg und 240 Kulmbach zugeordnet. Danach sind 17 der 36 kreisangehörigen Gemeinden in den Wahlkreis Bamberg und die restlichen 19 Kommunen in den Wahlkreis Kulmbach eingegliedert. Für die Zugehörigkeit unserer Gemeinden zu den beiden Wahlkreisen wird auf die Anlage verwiesen. Die angehängte Karte ist auch im Internet abrufbar.

Die Briefwahl kann für die Bundestagswahl wiederum ohne Angabe von Gründen beantragt werden können. Die Wahllokale sind in Deutschland von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

