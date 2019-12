Bayreuth – Umwelt: Stadtbauhof sammelt ab 7. Januar Christbäume ein

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Die Stadt Bayreuth bietet im neuen Jahr wieder eine kostenlose Entsorgung von Weihnachtsbäumen an. Die Sammlung findet von Dienstag, 7. Januar, bis Samstag, 11. Januar, parallel zur städtischen Restmüllabfuhr statt.

Die Bäume müssen vollständig abgeschmückt werden, um eine umweltgerechte Verwertung zu ermöglichen. Der Stadtbauhof bittet darum, die Bäume bis 6.30 Uhr, jedoch frühestens am Vorabend der Abfuhr, am Gehweg oder an der Grundstücksgrenze bereitzustellen.

Von der städtischen Sammlung ausgeschlossen sind die Stadtteile St. Johannis bis Eremitenhof/Bahnlinie, Laineck, Aichig/Grunau (einschließlich Eichelberg, Meyernreuth, Colmdorf bis zur Autobahn, mit Heisenbergring und Hühlweg) und Oberkonnersreuth/Storchennest.

Hier werden ausgediente Weihnachtsbäume am Samstag, 11. Januar, durch private Initiativen abgefahren. Für Auskünfte steht die Abfallberatung des Stadtbauhofes, Telefon 0921 251848, zur Verfügung.

