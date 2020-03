Berlin – Coronavirus: Suche nach möglichen Kontaktpersonen im „Kater Blau“ am 6. und 7.3.2020

Erstellt in

Berlin – Coronavirus: Das Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg hat einen bestätigten Corona-Fall ermittelt, der am 6. und 7.3.2020 Gast im Club „Kater Blau“ war.

Die Senatsgesundheitsverwaltung ruft deshalb auf:

Wenn Sie am 6. oder 7.3.2020 Gast im Club „Kater Blau“ in Friedrichshain-Kreuzberg waren, bleiben Sie bitte zu Hause. Bitte informieren Sie zudem das Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg via Mail: coronakontakt@ba-fk.berlin.de

Schicken Sie über diese Mail-Adresse dem Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg auch Ihre Wohnadresse. Die Informationen werden dann an die zuständigen Amtsärztinnen und Amtsärzte der jeweiligen Bezirke weitergeleitet.

***

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Berlin