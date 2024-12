Posted in

Historische Ereignisse am 26. Dezember: Ein Rückblick

Die Geschichte birgt unzählige Ereignisse, die uns innehalten lassen. Der 26. Dezember ist ein Datum, das besonders geprägt ist – von kulturellen Meilensteinen bis hin zu tragischen Katastrophen. Ein prägendes Ereignis ist zweifelsohne das Erdbeben im Indischen Ozean 2004, das durch Tsunamis Millionen Menschen betraf. Doch auch andere geschichtliche Momente verdienen Beachtung.

838: Sturmflut an der Nordseeküste

Eine verheerende Sturmflut trifft die Nordseeküste und verursacht etwa 2500 Tote in Friesland. Diese Katastrophe formt die Leybucht und zeigt, wie sehr der Mensch den Naturgewalten ausgeliefert ist.

1606: Premiere von „König Lear“

William Shakespeares Tragödie König Lear feiert ihre Uraufführung am englischen Hof. Dieses Stück zählt bis heute zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur und prägt die Theatergeschichte nachhaltig.

1620: Gründung von Plymouth

Die Pilgerväter, die mit der Mayflower nach Neuengland gereist sind, gründen die Siedlung Plymouth im heutigen Massachusetts. Diese Kolonie wird zu einem Symbol für den Beginn der europäischen Besiedlung Nordamerikas.

1734: Zweite Kantate des Weihnachtsoratoriums

In Leipzig wird die zweite Kantate von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium uraufgeführt. Dieses musikalische Meisterwerk gehört zu den zentralen Werken der Barockmusik.

1877: Eröffnung des Circus Ciniselli

In Sankt Petersburg wird der Circus Ciniselli eröffnet. Es handelt sich um den ersten russischen Steinbau für Zirkusveranstaltungen und ein Meilenstein für die Zirkuskultur.

1898: Entdeckung des Radiums

Marie Curie und Gustave Bémont geben die Entdeckung des chemischen Elements Radium bekannt. Diese Entdeckung revolutioniert die Wissenschaft und legt den Grundstein für die moderne Radiologie.

1957: Entdeckung des Antidepressivums Imipramin

Der Schweizer Roland Kuhn entdeckt mit Imipramin das erste Antidepressivum. Diese medizinische Innovation verändert die Behandlung psychischer Erkrankungen grundlegend.

1973: Filmstart von „Der Exorzist“

Der Horrorfilm Der Exorzist kommt in den Vereinigten Staaten in die Kinos und wird schnell zu einem kulturellen Phänomen, das das Genre nachhaltig beeinflusst.

1978: Start der Rallye Paris-Dakar

Die erste Rallye Paris-Dakar startet in Paris. Dieses spektakuläre Autorennen wird zu einer der bekanntesten Motorsportveranstaltungen weltweit.

1991: Rücktritt Michail Gorbatschows

Michail Gorbatschow tritt als Staatspräsident der Sowjetunion zurück. Damit ist die Ära der Sowjetunion endgültig beendet, ein Wendepunkt in der Weltgeschichte.

2004: Präsidentschaftswahlen in der Ukraine

Die Wiederholung der Stichwahl verläuft fair, und Wiktor Juschtschenko wird in der Folge Präsident der Ukraine. Dieses Ereignis markiert einen wichtigen Moment in der politischen Geschichte des Landes.

2004: Tsunami im Indischen Ozean

Ein Erdbeben der Stärke 9,1 löst Tsunamis aus, die verheerende Schäden anrichten. Etwa 231.000 Menschen sterben, Millionen verlieren ihr Zuhause. Es ist eine der größten Naturkatastrophen der modernen Geschichte.

2006: Todesurteil gegen Saddam Hussein

Das Sondertribunal im Irak bestätigt das Todesurteil gegen den ehemaligen Diktator Saddam Hussein, ein bedeutender Moment in der Geschichte des Irak.

Die Ereignisse des 26. Dezembers zeigen, wie facettenreich die Geschichte ist – von kulturellen Meilensteinen über wissenschaftliche Errungenschaften bis hin zu tragischen Katastrophen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt