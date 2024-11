CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger zum Parteiaustritt von Volker Wissing

Parteiaustritt von Volker Wissing – Zum Austritt von Verkehrsminister Volker Wissing aus der FDP teilt der Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz mit:

„Was für ein unwürdiges Schauspiel in Berlin! Volker Wissing wirft seine Überzeugungen über Bord. Eben noch war er Landesvorsitzender der FDP in Rheinland-Pfalz, jetzt tritt er aus der Partei aus. In Sachen Charakterschwäche stehen sich Olaf Scholz und Volker Wissing offensichtlich in nichts nach: Beide stehen sich selbst und dem eigenen Machterhalt am nächsten. Während seine FDP-Ministerkollegen Haltung wahren, bleibt Volker Wissing das Trojanische Pferd in der Regierung. Titel und Dienstwagen sind ihm offenbar wichtiger als Rückgrat zu zeigen.“

***

Text: Pressestelle CDU Landesverband Rheinland-Pfalz