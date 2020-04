Coburg – Corona-Hilfe: Telefonische Erreichbarkeit über die Osterfeiertage eingeschränkt

Coburg – Corona-Hilfe: Die gemeinsame Corona-Hotline (09561/514-9393) von Stadt und Landkreis Coburg für gesundheitliche Fragen und medizinische Beratung sowie das städtische Bürgertelefon (09561/89-1111) für allgemeine Anliegen und Verhaltensempfehlungen sind über das Osterwochenende nur am Samstag zwischen 9.00 und 15.00 Uhr erreichbar. An den Feiertagen – also am Karfreitag, Ostersonntag und -montag – sind die Telefone nicht besetzt.

Ab Dienstag, den 14. April, sind die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den gewohnten, nachfolgenden Öffnungszeiten wieder erreichbar:

Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 15.30 Uhr

Freitag: 8.30 bis 12.00 Uhr

Samstag, Sonntag: 9.00 bis 15.00 Uhr (nur Bürgertelefon).

Stadt Coburg