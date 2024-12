Deutsche Bäckerei Schaefer meldet Insolvenz an: Filialschließungen und Restrukturierung ihrer Bäckereikette

Bäckerei Schaefer meldet Insolvenz an – Die renommierte saarländische Bäckereikette Schaefer hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen, das für sein nachhaltiges Engagement und innovative Ansätze bekannt ist, steht vor großen Herausforderungen. Die Insolvenz wirft ein Schlaglicht auf die schwierige Lage der Bäckereibranche, die zunehmend unter hohen Kosten leidet.

Ein Traditionsunternehmen in der Krise

Die Bäckerei Schaefer wurde 1984 von Roland und Claudia Schaefer gegründet und entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil der saarländischen Bäckereiszene. Mit 13 Filialen und etwa 150 Mitarbeitern war das Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Besonders hervorgehoben wurde Schaefer für sein Engagement zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. So wurden unter anderem unverkaufte Backwaren zu Brotbier verarbeitet oder über die App „Too Good To Go“ und Foodsharing-Initiativen weitergegeben.

Für dieses Engagement wurde das Unternehmen 2021 vom saarländischen Umweltministerium ausgezeichnet. Staatssekretär Sebastian Thul lobte damals die innovativen Ansätze, die anderen Betrieben als Vorbild dienen könnten.

Ursachen der Insolvenz

Die Insolvenz der Bäckerei Schaefer ist vor allem auf stark gestiegene Kosten zurückzuführen. Insbesondere die Energiepreise, die gestiegenen Lohnkosten und die höheren Produktionskosten haben das Unternehmen finanziell unter Druck gesetzt. Wie viele andere Betriebe der Branche hatte auch Schaefer Schwierigkeiten, die steigenden Ausgaben mit den Einnahmen auszugleichen.

Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, hat das Unternehmen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Dieses Verfahren ermöglicht es, den Betrieb fortzuführen und gleichzeitig eine umfassende Restrukturierung vorzunehmen. Ziel ist es, die Bäckerei zukunftssicher aufzustellen.

Erste Maßnahmen und Restrukturierung

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen wurden bereits erste Filialen geschlossen. So hat die Filiale im Rewe-Markt in Saarbrücken-Scheidt ihren Betrieb eingestellt, und eine weitere Filiale in Lebach soll bis Ende des Jahres folgen. Den betroffenen Mitarbeitern wurden Angebote unterbreitet, unter neuen Betreibern weiterzuarbeiten.

Rechtsanwalt Dennis Blank, der als Generalbevollmächtigter das Verfahren begleitet, betonte, dass die Eigenverwaltung eine Möglichkeit biete, das Unternehmen trotz der schwierigen Umstände zu retten. Die Restrukturierung soll bis zum Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Die Lage der Bäckereibranche

Die Insolvenz der Bäckerei Schaefer steht exemplarisch für die schwierige Lage vieler Bäckereien im Saarland und deutschlandweit. Ein weiteres tragisches Beispiel ist die über 250 Jahre alte, traditionelle Bäckereikette Sternenbäck, die erst im Oktober 2024 Insolvenz anmelden musste. Anders als Schaefer konnte Sternenbäck keine Restrukturierung einleiten, was zur Schließung sämtlicher Filialen führte.

Landesinnungsmeister Hans-Jörg Kleinbauer warnte bereits vor den Folgen weiterer Kostensteigerungen, wie einer Erhöhung des Mindestlohns. Viele Bäckereien stehen unter dem Druck, ihre Preise zu erhöhen, was jedoch bei den Kunden nicht immer auf Akzeptanz trifft.

Was tut die Politik?

Die aktuelle Situation zeigt, dass viele Bäckereien kaum noch in der Lage sind, den steigenden finanziellen Belastungen standzuhalten. Branchenvertreter fordern von der Politik dringend gezielte Maßnahmen zur Entlastung. Dazu gehören unter anderem:

Energiepreisdeckel: Eine Begrenzung der Energiekosten wäre notwendig, um kleinen und mittelständischen Unternehmen wie Bäckereien mehr Planungssicherheit zu geben.

Eine Begrenzung der Energiekosten wäre notwendig, um kleinen und mittelständischen Unternehmen wie Bäckereien mehr Planungssicherheit zu geben. Steuererleichterungen: Eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Backwaren könnte die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe erhöhen.

Eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Backwaren könnte die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe erhöhen. Förderprogramme: Finanzielle Unterstützungen für Modernisierungen und Energieeffizienzmaßnahmen könnten helfen, langfristig Kosten zu senken.

Bisher jedoch fehlt es an einer umfassenden Strategie, um die insolvenzgefährdete Bäckereibranche zu stützen. Die Insolvenz von Traditionsunternehmen wie Schaefer und Sternenbäck sollte ein Weckruf sein, bevor weitere Betriebe folgen.

Ein Ausblick

Die Insolvenz der Bäckerei Schaefer ist ein Weckruf für die Branche und die Politik. Ohne strukturelle Veränderungen und Unterstützung könnten weitere Traditionsunternehmen in Schwierigkeiten geraten. Trotz der aktuellen Herausforderungen setzt die Bäckerei Schaefer auf eine erfolgreiche Neuaufstellung und hofft, ihren Betrieb langfristig sichern zu können.

Für die saarländische Bäckereilandschaft wäre ein Verlust des Unternehmens nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell ein herber Schlag (hk).