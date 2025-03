Die Entstehung von ABBA am 29. März 1972: Der Beginn einer Weltkarriere mit „People Need Love“

Die Entstehung von ABBA am 29. März 1972 – Ein musikalischer Meilenstein aus Stockholm.

Am 29. März 1972, in einem Stockholmer Tonstudio, wurde Musikgeschichte geschrieben. An diesem Tag nahmen vier schwedische Musiker einen Song auf, der den Grundstein für eine der erfolgreichsten Popgruppen aller Zeiten legen sollte: ABBA. Mit „People Need Love“ begann die gemeinsame Reise von Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson – zunächst noch ohne offiziellen Bandnamen, aber mit einer klaren musikalischen Vision.

Vier Talente – eine Idee

Die vier Künstler waren zu diesem Zeitpunkt bereits bekannte Namen in der schwedischen Musikszene. Agnetha hatte als Schlagersängerin beachtlichen Erfolg, Anni-Frid war als Jazz- und Popsängerin etabliert, während Björn und Benny als Songwriter-Duo mit verschiedenen Projekten aktiv waren. Der Song „People Need Love“ war ihre erste gemeinsame Veröffentlichung – eine Art Experiment, das durch seine positive Resonanz zur Geburtsstunde von ABBA wurde.

Die erste Aufnahme als Quartett

Die Aufnahme fand in den Metronome Studios in Stockholm statt. Unterstützt wurden die vier von Studiomusikern wie Janne Schaffer (Gitarre), Ola Brunkert (Schlagzeug) und Mike Watson (Bass). Die Produktion übernahm Benny Andersson selbst, gemeinsam mit Björn Ulvaeus. Musikalisch orientierte sich „People Need Love“ an internationalen Vorbildern wie Blue Mink – mit eingängigen Melodien, einem Wechselspiel der Stimmen und einer klaren Botschaft: Die Welt braucht mehr Liebe. Besonders prägnant: Der weibliche Part des Refrains, gesungen von Agnetha und Anni-Frid, sowie der fast schon symbolische Jodel-Schluss – ein augenzwinkernder, aber wirkungsvoller Abschluss.

Veröffentlichung und erste Erfolge

Die Single wurde im Juni 1972 veröffentlicht – allerdings noch unter dem umständlichen Interpretennamen „Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid“. In den schwedischen Radiocharts „Tio i Topp“ landete der Song auf Platz 3, in den offiziellen Verkaufscharts auf Platz 17. Für ein Debüt ohne etablierten Markennamen war das ein respektabler Erfolg – und der Impuls, als festes Quartett weiterzumachen.

Vom Studio-Projekt zur Weltkarriere

Der positive Zuspruch zu „People Need Love“ war der Anstoß zur Gründung einer festen Band. Ein Jahr später folgte das Debütalbum „Ring Ring“ und ein erster Anlauf beim schwedischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest – noch ohne Sieg, aber mit wachsender Bekanntheit. Der große internationale Durchbruch gelang schließlich 1974 mit „Waterloo“, dem Siegertitel des Eurovision Song Contests in Brighton. Der Name ABBA, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben der vier Mitglieder, wurde in dieser Zeit offiziell. Damit begann eine weltweite Erfolgsgeschichte mit über 400 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Chartplatzierungen und einer bis heute ungebrochenen Fanbegeisterung.

Fazit: Ein kleiner Song mit großer Wirkung

Auch wenn „People Need Love“ heute nicht zu den bekanntesten ABBA-Hits zählt, markiert der Song einen entscheidenden Wendepunkt in der Popgeschichte. Er vereinte vier Künstler mit einzigartigen Stimmen und Talenten – und war der erste Schritt auf dem Weg zu einer Band, die die Musiklandschaft nachhaltig prägen sollte. Der 29. März 1972 bleibt damit ein historisches Datum: der Tag, an dem ABBA geboren wurde (hk).