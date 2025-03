Historische Ereignisse am 29. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 29. März 2017 reichte Großbritannien offiziell den Antrag auf den Austritt aus der Europäischen Union ein – ein historisches Ereignis mit weitreichenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Doch auch viele weitere bedeutende Entwicklungen und Meilensteine der Weltgeschichte ereigneten sich an diesem Datum. Ein Rückblick auf über zwei Jahrhunderte bewegter Historie:

1810 – Patent auf die Tiegeldruckmaschine

Friedrich Koenig erhält das Patent für seine revolutionäre Tiegeldruckmaschine, die die Drucktechnik grundlegend verändern sollte. Einige Monate später entwickelt er daraus die erste Schnellpresse – ein Meilenstein für die Verlagswelt.

1848 – Die Niagarafälle stehen still

Ein ungewöhnlicher Eisstau flussaufwärts sorgt dafür, dass die imposanten Niagarafälle für ganze 30 Stunden trockenfallen – ein seltenes und spektakuläres Naturphänomen.

1859 – Erste Ausgabe der Irish Times

In Dublin erscheint die erste Ausgabe der überregionalen Tageszeitung The Irish Times, die sich rasch zur Stimme der irischen Unionisten entwickelt und heute zu den bedeutendsten Zeitungen Irlands zählt.

1871 – Eröffnung der Royal Albert Hall

Mit Pomp und Stolz eröffnet Königin Victoria die Royal Albert Hall in London. Das prächtige Bauwerk wird fortan Schauplatz großer Konzerte, Veranstaltungen und feierlicher Zeremonien.

1920 – Croydon Aerodrome wird Londons Hauptflughafen

Mit der Eröffnung des Croydon Aerodrome beginnt für London das Zeitalter der zivilen Luftfahrt. Der Flughafen bleibt über Jahre ein zentrales Luftverkehrsdrehkreuz der britischen Hauptstadt.

1942 – Zerstörung der Lübecker Altstadt

In der Nacht auf den 29. März zerstört ein Luftangriff der Royal Air Force weite Teile der Lübecker Altstadt. Der Angriff gilt als erster großflächiger Test des „Area Bombing“ im Zweiten Weltkrieg – mit verheerenden Folgen für Kulturgüter und Bevölkerung.

1956 – Einführung von Blaulicht und Martinshorn

Mit der Anpassung der Straßenverkehrszulassungsverordnung werden Blaulicht und Martinshorn als verbindliche Signale für Einsatzfahrzeuge in Deutschland eingeführt – bis heute unverzichtbar im Rettungswesen.

1960 – Erstes Autokino Europas öffnet

Bei Frankfurt am Main eröffnet mit dem Autokino Gravenbruch das erste europäische Autokino. In Zeiten wachsender Autobegeisterung wird es rasch zum Kultort für Filmfans.

1970 – Nachrichtensendungen in Farbe

Ein technischer Fortschritt begeistert die Fernsehzuschauer: Die Tagesschau (ARD) und heute (ZDF) werden ab sofort in Farbe ausgestrahlt – ein Meilenstein für den deutschen TV-Journalismus.

1972 – Die Geburtsstunde von ABBA

Mit dem Song People Need Love startet eine schwedische Band ihre Karriere: Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn gründen ABBA – eine der erfolgreichsten Popgruppen aller Zeiten.

1974 – Mariner 10 passiert den Merkur

Die US-Raumsonde Mariner 10 erreicht als erster irdischer Flugkörper den Merkur und übermittelt über 2000 Bilder – ein Meilenstein der Raumfahrt und Planetenforschung.

1975 – Start von Nonstop Nonsens

Das Deutsche Fernsehen strahlt die erste Folge der Kult-Comedy Nonstop Nonsens mit Dieter Hallervorden aus – ein Klassiker der deutschen Fernsehgeschichte ist geboren.

1983 – Die Grünen ziehen in den Bundestag ein

Mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag beginnt eine neue Ära in der deutschen Politik. Zeitgleich wird Helmut Kohl als Bundeskanzler wiedergewählt und stellt am Folgetag sein zweites Kabinett vor.

1988 – Spantax meldet Konkurs an

Die spanische Fluggesellschaft Spantax, die durch zahlreiche Pannen in Verruf geraten war, geht endgültig in Konkurs. Das Ende einer turbulenten Ära im europäischen Flugverkehr.

1999 – Dow Jones überschreitet 10.000 Punkte

An der New Yorker Börse überschreitet der Dow-Jones-Index erstmals die magische Marke von 10.000 Punkten – ein Symbol für den Boom der späten 1990er-Jahre.

2001 – Eröffnung des Flughafens Incheon

In Südkorea wird mit dem Incheon International Airport ein moderner Großflughafen eröffnet, der sich rasch zum wichtigsten Luftdrehkreuz des Landes entwickelt.

2004 – Irland führt Rauchverbot ein

Irland schreibt Geschichte und erlässt als erstes Land weltweit ein umfassendes Rauchverbot an Arbeitsplätzen – inklusive Pubs und Restaurants. Ein Vorbild für viele weitere Länder.

2004 – NATO-Osterweiterung schreitet voran

Die NATO nimmt acht weitere Staaten aus dem ehemaligen Warschauer Pakt auf. Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Slowenien und die Slowakei werden offiziell Mitglieder – ein Meilenstein europäischer Sicherheitspolitik.

2006 – Totale Sonnenfinsternis fasziniert Millionen

Teile Afrikas, Europas und Asiens erleben eine totale Sonnenfinsternis – ein atemberaubendes Himmelsereignis, das weltweit für Aufsehen sorgt.

2017 – Großbritannien stellt EU-Austrittsantrag

Mit dem offiziellen Antrag auf den Brexit beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte Europas. Das Vereinigte Königreich setzt damit einen politisch umstrittenen und folgenreichen Prozess in Gang.

So vielfältig wie die Geschichte selbst sind die Ereignisse, die sich am 29. März über die Jahrhunderte zugetragen haben. Sie zeigen, wie Technik, Politik, Kultur und Gesellschaft miteinander verwoben sind – und dass jeder Tag Geschichte schreiben kann.

