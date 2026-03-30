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DJ GerreG veröffentlicht „Samstag Nacht an der Nordseeküste“ – Party-Schlager mit Mitsing-Garantie

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DJ GerreG - Samstag Nacht an der Nordseeküste Cover

DJ GerreG veröffentlicht „Samstag Nacht an der Nordseeküste“Party-Schlager mit Mitsing-Garantie – Mit „Samstag Nacht an der Nordseeküste“ veröffentlicht DJ GerreG einen neuen Party-Schlager, der gezielt auf maximale Stimmung und sofortige Mitsingbarkeit ausgelegt ist. Der Song ist bereits auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Der Titel kombiniert modernen Schlager mit Discofox-Elementen und greift bewusst bekannte Textpassagen und musikalische Anspielungen aus der Party- und Schlagerwelt auf. Dadurch entsteht ein hoher Wiedererkennungswert, der es Hörern ermöglicht, den Song bereits beim ersten Hören mitzusingen und aktiv mitzufeiern.

Im Mittelpunkt steht nicht eine klassische Songgeschichte, sondern das gemeinsame Erleben. „Samstag Nacht an der Nordseeküste“ versteht sich als musikalische Momentaufnahme einer ausgelassenen Partynacht – geprägt von Musik, Gemeinschaft und unbeschwerter Feierlaune. Die humorvolle Inszenierung und die bewusst eingängigen Strukturen machen den Titel besonders geeignet für Events mit hoher Publikumsbeteiligung.

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Malle Party Samstag Nacht an der Nordseeküste

Der Song richtet sich vor allem an Fans von Mallorca- und Party-Schlager, eignet sich aber ebenso für den Einsatz auf Veranstaltungen wie Stadtfesten, in Partyzelten, bei Après-Ski-Events oder in DJ-Sets mit Fokus auf Stimmung und Interaktion.

Parallel zur Veröffentlichung steht bereits ein offizielles Musikvideo auf dem YouTube-Kanal von DJ GerreG zur Verfügung.

Mit dem neuen Titel unterstreicht DJ GerreG erneut seinen Anspruch, Musik zu produzieren, die nicht nur gehört, sondern vor allem gemeinsam erlebt wird – direkt auf der Tanzfläche. (PM)

Artist: DJ GerreG
Titel: Samstag Nacht an der Nordseeküste
Genre: Schlager / Discofox / Malle Party
Label: G-MusiQ Records
VÖ: 27.03.2026
Webseite: https://djgerreg.de
Streaming: https://djgerreg.de/spotify
Musikvideo: auf YouTube verfügbar

***
Text: G-MusiQ Records

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