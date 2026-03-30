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Deutscher Tierschutzpreis 2026 – Bewerbungsphase startet

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Deutscher Tierschutzpreis 2026 Tropäe
Trophäe Deutscher Tierschutzpreis | Copyright: Deutscher Tierschutzbund e.V. / MIKA-fotografie | Berlin

Deutscher Tierschutzpreis 2026Bewerbungsphase startetEngagierte Tierschützer für Deutschen Tierschutzpreis gesucht.

Menschen, Vereine oder Projekte, die sich für den Tierschutz stark machen, können sich zwischen dem 1. April und 17. Mai 2026 für die Auszeichnung mit dem Deutschen Tierschutzpreis bewerben oder von anderen vorgeschlagen werden. Der Deutsche Tierschutzbund verleiht den Preis – unterstützt von den Tiernahrungsmarken Whiskas und Pedigree – am 19. November bei einer feierlichen Gala im Berliner Humboldt Carré.

 „Mit dem Deutschen Tierschutzpreis zeichnen wir ehrenamtlich engagierte Menschen aus, die ihre Zeit, ihre Energie, ihr Herz und auch ihr Geld für die geben, die selbst keine Stimme haben. Es sind Persönlichkeiten, die für die Tiere kämpfen, trotz aller Widrigkeiten nicht aufgeben und damit zu Vorbildern werden“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Wer sich selbst, andere engagierte Personen oder Vereine und Initiativen, die sich besonders für das Wohl der Tiere einsetzen, für den Deutschen Tierschutzpreis vorschlagen möchte, kann seinen Vorschlag über ein Formular auf der Website des Deutschen Tierschutzbundes unter www.tierschutzbund.de/bewerbung-tierschutzpreis einreichen. Aus der Bewerbung sollte hervorgehen, was das persönliche Engagement der vorgeschlagenen Person ausmacht bzw. welche außergewöhnlichen Projekte oder Schwerpunkte einen Verein oder eine Tierschutzinitiative besonders auszeichnungswürdig machen. Einreichschluss ist der 17. Mai 2026. Nach einem Sichtungsverfahren wählt eine Jury in zwei Sitzungen die Nominierten bzw. Preisträger aus. Teil der Jury ist unter anderem Stefanie Hertel, Tierschutzbotschafterin des Deutschen Tierschutzbundes.

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18.000 Euro Preisgelder für den Tierschutz

Der Gewinner des Deutschen Tierschutzpreises erhält 6.000 Euro für die eigene Tierschutzarbeit, gestiftet von Whiskas und Pedigree. Preise, dotiert mit jeweils 3.000 Euro, werden auch in den Kategorien „Lebenswerk“, „Publikumspreis“ und „Stimme für die Tiere“ sowie „Nachwuchs“ verliehen. Für die Kategorie „Publikumspreis“ wird die Öffentlichkeit im September die Möglichkeit haben, für ihren Favoriten abzustimmen. Im vergangenen Jahr wurde unter anderem Schauspieler Hannes Jaenicke für sein langjähriges Natur- und Tierschutzengagement ausgezeichnet.

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Text: Deutscher Tierschutzbund e.V.

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