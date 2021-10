Dresden – Freizeit: Mit den Herbstferien beginnt die Eislaufsaison

Eis-Discos in Dresden ab Sonnabend wieder im Programm.

Dresden (SN) – Ab Sonnabend, 16. Oktober 2021, ist es wieder möglich: Täglich Eislaufen vor und in der EnergieVerbund Arena im Sportpark Ostra. Zur Saisoneröffnung am Sonnabend, 16 bis 18 Uhr, auf dem 333 Meter langen Außenoval und in der Trainingseishalle ist der Eintritt kostenfrei. Auf das Eisvergnügen in der EnergieVerbund Arena weisen auch von Dienstag, 19. Oktober, bis Dienstag, 2. November, etwa 100 City Light Plakate im gesamten Stadtgebiet hin. Unter dem Slogan „Eis frei! – 5.600 m² perfektes Eis“ machen sie Lust aufs Kufenvergnügen.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherzahl jedoch begrenzt und eine vorherige Online-Reservierung erforderlich. Um trotz Besucherobergrenzen möglichst vielen Menschen den Freizeitspaß auf Kufen zu ermöglichen, stehen pro Woche 25 Zeitblöcke von jeweils zwei Stunden zum Eislaufen zur Verfügung. Wieder im Programm ist die Eis-Disco am Sonnabend von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr in der Trainingseishalle und auf der Eisschnelllaufbahn im Freien.

Zeitblöcke (Einlass ab 30 Minuten vor Beginn des Zeitblocks)

Eisschnelllaufbahn Trainingseishalle Montag 10 bis 12 Uhr 13 bis 15 Uhr 20.00 bis 22.00 Uhr Dienstag 10 bis 12 Uhr 13 bis 15 Uhr 19.30 bis 21.30 Uhr Mittwoch 10 bis 12 Uhr 13 bis 15 Uhr 20.00 bis 22.00 Uhr 10.00 bis 12.00 Uhr Donnerstag 10 bis 12 Uhr 13 bis 15 Uhr 19.30 bis 21.30 Uhr Freitag 10 bis 12 Uhr 13 bis 15 Uhr 20.00 bis 22.00 Uhr 20.00 bis 22.00 Uhr Samstag 13 bis 15 Uhr 16 bis 18 Uhr 19.30 bis 22.30 Uhr* 19.30 bis 22.30 Uhr* Sonntag 10 bis 12 Uhr 13 bis 15 Uhr 16.00 bis 18.00 Uhr 16.00 bis 18.00 Uhr * Eis-Disco

Was ist zu beachten?

Eine vorherige Online-Reservierung auf www.dresden.de/eislaufen ist erforderlich, damit Kontakte nachverfolgt und die Besucherbegrenzungen eingehalten werden können. Am Einlass ist ein 3G-Nachweis zusammen mit der Reservierungsbestätigung mit QR-Code vorzuzeigen. Mit Betreten der EnergieVerbund Arena gilt Maskenpflicht (medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske). Die Mund-Nasen-Bedeckung kann beim Eislaufen abgenommen werden. Zur Eis-Disco gilt die Maskenpflicht in der Trainingseishalle auch auf der Eisfläche. Die allgemein geltenden Hygieneregeln sowie Aushänge und Durchsagen sind zu beachten.

Eintrittspreis je Zeitblock (zwei Stunden)

Einzelkarte 4,50 Euro Einzelkarte, begünstigt 3,50 Euro Zehnerkarte 40,50 Euro Zehnerkarte, begünstigt 31,50 Euro Familienkarte 14 Euro (2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis 16 Jahre) Senioren-Spezial 50 + 3,50 Euro (nur mittwochs 10 bis 15 Uhr, außer Feiertage)

Angebote für Gruppenausflüge

Für Schul-, Kita- und Hortgruppen gibt es die Schlitt-Schule. Gruppen können verschiedene Erlebnispakete wählen und rundum sorglos ihren Aufenthalt in der EnergieVerbund Arena planen. Die Angebote sind unter http://schlittschuh-verleih.de/gruppenreservierung abrufbar.

Service rund ums Eislaufen

Der Schlittschuhverleih in der EnergieVerbund Arena verfügt über Schlittschuhe in den Größen 26 bis 52. Für die kleinen Besucher stehen die zweikufigen Bob-Skates und die beliebten Lauflernpinguine bereit. Hier erhalten auch die eigenen Schlittschuhe einen professionellen Schliff. Neben gut geschliffenen Kufen werden vor allem das Tragen eines Helms sowie feste Handschuhe beim Eislaufen empfohlen. Zur Rundum-Sicherheit stehen Tagesschließfächer in der Trainingseishalle zum Verschluss persönlicher Sachen zur Verfügung. Der Kiosk an der Eisschnelllaufbahn versorgt die Gäste an der Eisschnelllaufbahn mit Heißgetränken und Snacks – von Waffeln über Bratwurst bis hin zum heißen Punsch.

Immer aktuell informiert auf www.dresden.de/eislaufen und Facebook: Eisarena Dresden

