Edenkoben – Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt an der Luitpoldstraße

Erstellt in

Edenkoben – Etwa 350 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Taschendiebstahls vom Freitagnachmittag (17.10.). Zuvor war die 86-jährige Geschädigte aus der Verbandsgemeinde Maikammer in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße von einem fremden Mann angerempelt worden.

An der Kasse stellte die Frau anschließend gegen 16:00 Uhr das Fehlen ihrer Geldbörse fest. In dieser befanden sich neben 300 EUR Bargeld auch persönliche Dokumente. Der mutmaßliche Täter soll etwa 1,75m groß und korpulent gewesen sein. Er hätte dunkle Haare, welche an den Seiten gekürzt und oben zur Seite gekämmt gewesen wären.

Bei der Tatausführung trug er einen dunklen Parka.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 / 955 0 entgegen.

Polizeidirektion Landau