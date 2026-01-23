Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

EILMELDUNG: Glatteis sorgt für zahlreiche Unfälle – Busverkehr in Osnabrück eingestellt

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blaulicht, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Niedersachsen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps, Verkehrsmeldungen

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Eilmeldung-Breaking-News-Nachrichten-Aktuell

EILMELDUNG: Glatteis sorgt für zahlreiche UnfälleBusverkehr in Osnabrück eingestellt

Eisglatte Fahrbahnen haben am frühen Morgen in weiten Teilen Deutschlands zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Besonders betroffen ist Niedersachsen. In Osnabrück wurde der komplette Busverkehr aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt. Nach aktuellen Informationen sollen die Busse frühestens ab 9 Uhr wieder den Betrieb aufnehmen, sofern sich die Wetterlage entspannt.

Grund für die massiven Einschränkungen sind gefrierender Regen und überfrierende Nässe, die Straßen und Gehwege extrem rutschig machen. Polizei und Rettungsdienste melden ein deutlich erhöhtes Unfallaufkommen. Autofahrer werden dringend gebeten, nicht notwendige Fahrten zu vermeiden und äußerste Vorsicht walten zu lassen.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Niedersachsen

Auch in anderen Regionen kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Weitere Informationen folgen. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs

Sozialverband VdK: Patientenorganisationen fordern mutige Reform der ambulanten Versorgung

Carnaval Brasileiro in Kaiserslautern - Großer Kostümball am 7. Februar in der Fruchthalle

Schnieder (CDU) zu verschwundenen Asylbewerbern in Rheinland-Pfalz: „Das ist ein ordnungspolitischer Offenbarunseid."

Veranstaltungen zum Weltfrauentag 2026 in Bremen

Seniorenkappensitzung Saarbrücken in der Saarlandhalle am 8. Februar

Innere Balance finden: Neue Kräfte tanken und entspannen mit der Herz-Waage-Funktion

Gesundheitsratgeber: Ohne Magnesium läuft in unserem Körper so gut wie nichts

Landesgartenschau 2026 in Ellwangen

Tag der offenen Tür in der Musikschule Frankfurt (Oder)

Sozialverband VdK: Mit dieser Gesundheitspolitik zahlen Patienten nur drauf

ALS Krankheit erklärt: Warum Influencerin Sara Bennett mit 39 starb – Symptome, Verlauf, Hilfe

Kostenloser Vortrag: KI im Alltag von Senioren am 23. Januar im Seniorentreff Mitte in Ratingen

„Ich will, dass die Wahrheit siegt“: Lesung von Hans Hesse in der Stadtbibliothek Bremerhaven

Seniorenkarneval Ratingen: „Kumm, loss` mer fiere“ – in der Stadthalle

Schlagworte: #23.01.2026 #Aktuell #Busverkehr eingestellt #Busverkehr in Osnabrück eingestellt #EILMELDUNG #Eisglätte #gefrierender Regen #Glatteis #hk #Nachrichten #News #Niedersachsen #öffentlicher Nahverkehr #Osnabrück #Polizei #Sicherheit #Straßenverkehr #Verkehr #Verkehrschaos #Verkehrsunfälle #Wetter #Wetterwarnung #Winterwetter

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com