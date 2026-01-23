EILMELDUNG: Glatteis sorgt für zahlreiche Unfälle – Busverkehr in Osnabrück eingestellt –
Eisglatte Fahrbahnen haben am frühen Morgen in weiten Teilen Deutschlands zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Besonders betroffen ist Niedersachsen. In Osnabrück wurde der komplette Busverkehr aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt. Nach aktuellen Informationen sollen die Busse frühestens ab 9 Uhr wieder den Betrieb aufnehmen, sofern sich die Wetterlage entspannt.
Grund für die massiven Einschränkungen sind gefrierender Regen und überfrierende Nässe, die Straßen und Gehwege extrem rutschig machen. Polizei und Rettungsdienste melden ein deutlich erhöhtes Unfallaufkommen. Autofahrer werden dringend gebeten, nicht notwendige Fahrten zu vermeiden und äußerste Vorsicht walten zu lassen.
Auch in anderen Regionen kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Weitere Informationen folgen. (hk)