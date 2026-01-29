Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Elektrobusse versagen im Winter – Frost legt Rhein-Neckar-Verkehr lahm

Elektrobusse versagen im Winter 🚍 Rhein-Neckar-Verkehr kämpft mit massiven Ausfällen seiner neuen Elektrobus-FlotteFrost bringt Technik an ihre GrenzenHamburg/Heidelberg/Mannheim/Ludwigshafen – Der Wintereinbruch setzt dem regionalen Nahverkehr im Rhein-Neckar-Raum zu: Mehr als die Hälfte der 48 neuen Mercedes-Benz eCitaro G Elektro-Gelenkbusse der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sind aktuell nicht einsatzbereit. Schuld sind nach Angaben des Verkehrsunternehmens frostbedingte technische Defekte, die zu massiven Linienausfällen und Verzögerungen im Busverkehr führen.

❄️ Wintertechnologie im Stresstest

Die RNV hatte die 48 elektro-hydrogen-unterstützten Gelenkbusse mit Range Extender (Brennstoffzelle und Batterie) ab 2023 in Betrieb genommen – als eines der ersten Verkehrsunternehmen in Deutschland mit dieser Serienkonfiguration. Die Brennstoffzelle soll die Reichweite erhöhen, indem sie neben der Batterie zusätzliche Energie liefert.

Doch seit Dezember 2025 häufen sich Berichte über Ausfälle. Laut RNV-Sprecher sind derzeit im Schnitt mehr als 50 % der neuen Busse nicht einsatzbereit – und die Lage verschärft sich, je länger die kalten Temperaturen anhalten.

🔧 Technische Ursache: Kompressorschäden bei Frost

Zentraler Auslöser ist nach Unternehmensangaben ein Problem mit den Kompressoren der Fahrzeuge, die bei Frost Schaden nehmen und den regulären Betrieb verhindern. Trotz früherer Hoffnung, die Schwierigkeiten schnell beheben zu können, äußerte die RNV, dass „eine vollständige Stabilisierung des Busverkehrs zumindest kurzfristig nicht möglich“ sei.

Ein Sprecher sagte, die Situation sei „mehr als ärgerlich – sowohl für unsere Fahrgäste als auch für uns“. Besonders betroffen sei der innerstädtische Verkehr – etwa wurde die Linie 20 zwischen Karlstor und Neuenheimer Feld in Heidelberg vorübergehend komplett eingestellt, da alternative Verbindungen vorhanden sind.

📉 Auswirkungen auf den Fahrplan

Die technischen Defekte wirken sich direkt auf den Fahrplan aus:

  • Linienausfälle und Verspätungen prägen derzeit den Busverkehr.

  • Besonders stark betroffen sind Bereiche mit hohem Einsatz von Brennstoffzellen-Bussen, etwa Heidelberg.

  • Ersatzbusse von Subunternehmen werden eingesetzt, um Lücken wenigstens teilweise zu schließen.

🛠️ Hersteller reagiert – aber Lösung steht noch aus

Laut Medienberichten bestätigt Daimler Buses, dass mehrere betroffene Fahrzeuge „aufgrund diverser Fehlermeldungen“ zur Überprüfung in Service-Centern stehen. Die Busse sollen sukzessive überprüft und nach Abschluss der Fehlerbehebungen wieder in den Einsatz zurückkehren. Daimler stellt zudem Ersatzfahrzeuge und ein mobiles Serviceteam zur Unterstützung bereit.

Der Hersteller betonte, dass es – trotz umfangreicher Tests – bei Einführung neuer Technologien in der Praxis zu nicht absehbaren Problemen kommen könne. Diese müssten nun im Betriebsalltag erkannt und verbessert werden.

🚏 Hintergrund: Klimaschutz und Modernisierung

Die RNV verfolgt – wie viele Verkehrsunternehmen in Deutschland – eine langfristige Strategie zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und zur Modernisierung der öffentlichen Verkehrsmittel. Auch aus diesem Grund wurde die Umstellung auf elektrische Antriebe inklusive Brennstoffzellen-Technik vorangetrieben.

Doch der aktuelle Wintereinbruch zeigt: Innovative Antriebstechnik kann im Alltag auf neue Herausforderungen treffen, insbesondere wenn extreme Wetterbedingungen die elektrischen Systeme belasten. Die RNV wird nach eigener Einschätzung noch über Wochen mit den Problemen zu kämpfen haben, während Kunden und Fahrgäste auf alternative Lösungen angewiesen sind.

Quellen: Focus Online, CHIP, electrive.net, Rhein-Neckar-Verkehr (RNV), Daimler Buses

