Emmelshausen im Hunsrück – Kinderferienaktion der VG Hunsrück-Mittelrhein findet wegen Corona in angepasster Form statt

Emmelshausen im Hunsrück – Wir befinden uns gegenwärtig wegen des Corona-Virus in einer außergewöhnlichen Zeit.

Gewöhnlich hätten wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Planungen für die Ferienbetreuungsaktionen mit der KiFA und FeBA in den Sommerferien abgeschlossen, die Gruppenangebote wären ausgearbeitet und die Kinder könnten sich anmelden. Aber in diesem Jahr ist auch bezüglich der Ferienbetreuungen alles anders.

Wir können die Situation in den Sommerferien nicht vollends einschätzen. Aber eines ist sicher: Die Aktionen im Sommer können nicht in gewohnter Form durchgeführt werden wie in den vergangenen Jahren. So ist ein Bauspielplatz wie bei der KiFA auf freiem Gelände mit über 150 Kindern dieses Jahr nicht sachgerecht.

Daher wird eine Ferienbetreuung in den ersten zwei Sommerferienwochen in kleinsten Gruppenformen in Anlehnung an das FeBA-Konzept im Schulzentrum Emmelshausen angeboten. Die Betreuung erfolgt von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr und ist für Kinder der Klassenstufen 1 bis 6. Damit wollen wir speziell einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten.

Dafür suchen wir für die ersten beiden Sommerferienwochen Betreuer/innen. Bitte meldet Euch!

Alle Interessierten, die gerne mit Kindern umgehen, sind herzlich eingeladen, bei der Ferienbetreuung als Betreuer/in mitzumachen. Wir zahlen eine kleine Aufwandsentschädigung. Voraussetzungen, die ein/e Betreuer/in mitbringen sollte: mindestens 16 Jahre, eigenständig, kreativ, Freude mit Kindern. Es liegt allein an der Anzahl der helfenden Hände, wie viele Kinder an dem Betreuungsangebot teilnehmen können.

