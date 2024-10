Feliway – Das Beruhigungsmittel für Katzen: Ein vielseitiges Hilfsmittel bei Verhaltensproblemen

Feliway – Das Beruhigungsmittel für Katzen: Katzen sind bekannt für ihre Unabhängigkeit, aber auch für ihre sensible Natur. Sie reagieren auf Veränderungen in ihrer Umgebung oft mit Stress, Angst oder unerwünschtem Verhalten. In diesen Fällen hat sich Feliway, ein Produkt, das synthetische Katzenpheromone enthält, als hilfreiches Mittel etabliert. Doch was steckt hinter diesem Produkt, und kann es auch bei ungewöhnlichem Verhalten, wie dem übermäßigen Besteigen anderer Katzen, helfen?

Was ist Feliway und wie wirkt es?

Feliway° enthält synthetische Versionen der Gesichtspheromone von Katzen. Diese Pheromone geben Katzen in der Natur ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden. Wenn eine Katze beispielsweise an einem Möbelstück reibt, hinterlässt sie diese Wohlfühlpheromone, um ihr Revier zu markieren. Feliway imitiert diesen natürlichen Vorgang, um eine stressfreie Umgebung für Katzen zu schaffen.

Das Produkt ist in verschiedenen Formen erhältlich, darunter ein Steckdosen-Verdampfer, der kontinuierlich die synthetischen Pheromone in die Umgebung abgibt. Die verschiedenen Versionen – Feliway Classic, Feliway Friends und Feliway Optimum – zielen jeweils auf unterschiedliche Verhaltensprobleme ab. Feliway Classic beispielsweise soll allgemeine Beruhigung bieten, während Feliway Friends speziell Spannungen zwischen mehreren Katzen im Haushalt reduzieren soll.

Feliway Classic° : Enthält synthetische Pheromone, die die natürlichen Wohlfühlpheromone der Katze nachahmen.

Wird zur allgemeinen Beruhigung und zur Stressreduzierung bei Veränderungen in der Umgebung der Katze eingesetzt, wie z. B. Umzüge, neue Tiere im Haushalt oder laute Geräusche.

Wird oft bei Verhaltensproblemen wie Harnmarkieren und Kratzen verwendet. Feliway Friends° (auch bekannt als Feliway MultiCat in manchen Ländern): Enthält Pheromone, die speziell dafür entwickelt wurden, um Spannungen und Konflikte zwischen Katzen im gleichen Haushalt zu reduzieren.

Wird empfohlen, wenn es mehrere Katzen im Haushalt gibt, die nicht gut miteinander auskommen oder häufig miteinander streiten. Feliway Optimum° : Neueste Version von Feliway, die eine optimierte Mischung von Pheromonen enthält und laut Hersteller sowohl gegen Stress als auch gegen mehrere Verhaltensprobleme wirken soll.

Es wird behauptet, dass es umfassender und effektiver ist als die vorherigen Versionen.

Alle diese Produkte bestehen aus einem Verdampfer für die Steckdose, der zusammen mit einer Nachfüllflasche geliefert wird. Jede Nachfüllflasche reicht normalerweise für etwa 30 Tage und deckt einen Bereich von etwa 50 bis 70 Quadratmetern ab.

Anwendung bei unerwünschtem Verhalten – Beispiel kastrierter Kater

Eine weniger bekannte Anwendung von Feliway ist die mögliche Reduktion von stress- oder dominanzbedingtem Verhalten bei Katern, selbst wenn diese bereits kastriert sind. Ein häufiges Problem, das Katzenhalter nach der Kastration beobachten, ist, dass der Kater weiterhin sexuell motiviertes Verhalten zeigt, wie das Besteigen anderer Katzen. Ein Beispiel ist ein kastrierter Kater, der trotz des Eingriffs weiterhin einen anderen kastrierten Kater besteigt und sogar Sperma absondert.

Solche Verhaltensweisen sind verwirrend, da die Kastration in der Regel den Sexualtrieb und damit auch dieses Verhalten reduziert. In seltenen Fällen jedoch können hormonelle Restaktivitäten oder Stressfaktoren das Verhalten auslösen. Tierärzte empfehlen in solchen Fällen Feliway, um das soziale Verhalten der Katzen zu beruhigen und Stress abzubauen.

Feliway – Stressminderung statt direkte Hormoneinwirkung

Obwohl Feliway keinen direkten Einfluss auf den Sexualtrieb von Katzen hat, kann es bei stress- oder dominanzbedingtem Verhalten helfen, indem es die allgemeine Atmosphäre beruhigt. In Haushalten mit mehreren Katzen kann es Spannungen verringern, die das unerwünschte Verhalten auslösen.

Feliway zielt also darauf ab, die Ursache für das Verhalten – Stress und Unsicherheit – zu minimieren. Es ersetzt jedoch nicht die Wirkung der Kastration oder die Notwendigkeit, andere medizinische oder verhaltenstherapeutische Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Verhaltenstraining und der Einsatz von Ablenkungen können ebenfalls zur Reduktion des Problems beitragen.

Wann ist Feliway die richtige Wahl?

Feliway kann in einer Vielzahl von Situationen hilfreich sein:

Stress und Angst : Umzüge, Tierarztbesuche oder neue Mitglieder im Haushalt können Katzen stark belasten. Feliway bietet hier Beruhigung.

: Umzüge, Tierarztbesuche oder neue Mitglieder im Haushalt können Katzen stark belasten. Feliway bietet hier Beruhigung. Verhaltensprobleme : Markieren, übermäßiges Kratzen oder Aggressionen gegenüber anderen Katzen können durch Feliway gemildert werden.

: Markieren, übermäßiges Kratzen oder Aggressionen gegenüber anderen Katzen können durch Feliway gemildert werden. Soziale Spannungen: Besonders in Haushalten mit mehreren Katzen kann Feliway helfen, Konflikte zu reduzieren.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Feliway kein Allheilmittel ist. Bei fortbestehenden Problemen sollte immer ein Tierarzt zurate gezogen werden. In manchen Fällen könnten medizinische Untersuchungen notwendig sein, um sicherzustellen, dass keine hormonellen Restaktivitäten vorhanden sind.

Fazit: Feliway als wertvolle Unterstützung für Katzenhalter

Feliway hat sich als eine hilfreiche Ergänzung zur Bewältigung von Verhaltensproblemen bei Katzen erwiesen, insbesondere in stressreichen oder konfliktreichen Situationen. Auch wenn es kein Wundermittel gegen hormonell bedingtes Verhalten wie das Besteigen anderer Kater ist, kann es durch seine beruhigende Wirkung dazu beitragen, die Umgebung für die Tiere angenehmer zu gestalten. Gerade in Kombination mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen und tierärztlicher Beratung ist Feliway eine sinnvolle Unterstützung für Katzenhalter, die ihren Tieren helfen wollen, sich wohlzufühlen.

Für viele Katzenhalter, die ungewöhnliches Verhalten bei ihren Tieren beobachten, lohnt es sich also, einen Versuch mit Feliway zu starten – vor allem, wenn Stress und soziale Spannungen die Ursachen sein könnten (hk).

Rechtlicher Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und ersetzen keinesfalls den Rat eines Tierarztes oder einer anderen qualifizierten medizinischen Fachkraft. Bei gesundheitlichen Problemen oder anhaltenden Verhaltensauffälligkeiten sollte immer professioneller Rat eingeholt werden.

