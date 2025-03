Die lange Nacht der Hotelbars Hamburg 2025 am Samstag 29. März

Posted in

Die lange Nacht der Hotelbars Hamburg 2025 am Samstag, 29.03.2025: Erleben Sie Hamburgs beste Häuser bei Nacht!

In den großen Weltmetropolen, wie New York, London, Mailand oder Paris gehören die Bars der großen Hotels schon seit jeher zu den Hot-Spots von trendigen Nachtschwärmern und Menschen, die gerne stilvoll ausgehen.

Hamburg steht den großen Metropolen in nichts nach: Die traditionsreichen Häuser der Metropole mit ihren geschmackvollen Bars und dem edlen Ambiente sind ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer jeder Art und jeden Alters.

Tauchen Sie heute in die exklusive Welt der Hotelbars ein. Bei der langen Nacht der Hotelbars am Samstag, 29.03.2025–in Hamburg genießen Sie in ausgesuchten Locations ein attraktives Unterhaltungsprogramm, köstliche Drinks von den besten Barchefs der Stadt und zahlreichen Aktionen. Der eigens eingerichtete Shuttle-Service verbindet die Locations im 20-Minuten-Takt. Es erwartet Sie ein toller Abend.

Es freuen sich die folgenden Häuser auf Sie:

Renaissance Hotel Hamburg

Hamburg Marriott Hotel

NYX Hotel

Radisson Blu Hamburg

Steigenberger Hotel Hamburg

Die Tickets kosten 26 € (zzgl. VVK Gebühren) und sind limitiert. Um einen reibungslosen Ablauf des Events zu garantieren, entscheiden Sie sich beim Ticketkauf für die Location, in welcher Sie um 20 Uhr Ihre Tour beginnen möchten. Danach können Sie ihre nächsten Hotelbars frei wählen.

Im Ticket enthalten sind:

Teilnahme und Eintritt in alle Hotelbars

1 Getränk in Ihrer gewählten ersten Location

Nutzung der Shuttlebusse

Unterhaltungsprogramm in jeder Hotelbar mit DJs oder Live-Künstlern

Text: ONETASTE Marketing GmbH