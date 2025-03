Das war die Earth Hour 2025

Earth Hour 2025 – 520 Städte und Gemeinden in Deutschland waren dabei – Stunde der Erde als starkes Symbol für mehr Klimaschutz.

Berlin, 22.03.2025: Am Samstag haben 520 Städte und Gemeinden in Deutschland an der diesjährigen Earth Hour 2025 teilgenommen, der wohl symbolträchtigsten Aktion für Klimaschutz weltweit. Rund um die Erde feierten – und feiern noch – tausende Städte und Menschen die Earth Hour. In diesem Jahr stand die WWF-Aktion in Deutschland unter dem Motto: „Licht aus, Stimme an“. Zum ersten Mal waren die Menschen nicht nur dazu aufgerufen, mit dem Lichtausschalten ein sichtbares Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, sondern auch ein hörbares – und für den Klimaschutz zu singen. Beim zentralen Event am Brandenburger Tor kamen dafür hunderte Menschen zusammen.

„Die Earth Hour in diesem Jahr war sowohl bildlich als auch stimmlich eindrucksvoll – solch ein starkes Symbol lässt sich nicht übersehen oder überhören“, sagt Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland. Der WWF blickt nun auf die nächste Bundesregierung, die Klima- und Umweltschutz fest in ihrem Koalitionsvertrag verankern muss, um den Menschen in Deutschland und andernorts eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. „Der Schutz unserer Lebensgrundlagen ist nicht ‚nice to have‘, sondern eine absolute Notwendigkeit. Zur Earth Hour haben tausende Menschen gezeigt, dass sie für mehr Klimaschutz und eine starke Demokratie zusammenstehen – jetzt sind insbesondere Union und SPD gefordert, die Botschaft in Regierungsarbeit zu übersetzen“, so Raddatz.

Zur Earth Hour werden rund um den Globus zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr Ortszweit die Lichter an berühmten Bauwerken, Unternehmenssitzen und in Privathäusern ausgeschaltet, um ein klares Signal für wirksamen Klimaschutz zu senden. Die Aktion wurde 2007 vom WWF Australien ins Leben gerufen und wird mittlerweile in tausenden Städten in mehr als 180 Ländern und Gebieten gefeiert.



Text: WWF Deutschland