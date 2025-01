Feuerwehr Wiesbaden: Brand Mainstraße Wiesbaden-Biebrich – Schwerer Wohnungsbrand in Wiesbaden fordert Todesopfer

Brand Mainstraße Wiesbaden-Biebrich – Schwerer Wohnungsbrand in Wiesbaden fordert Todesopfer.

Am 06.01.2025 um 04:00 Uhr wurde die Feuerwehr Wiesbaden zu einem Wohnungsbrand in einem viergeschossigen Altbau in der Mainstraße in Wiesbaden-Biebrich alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch aus einem Fenster im dritten Obergeschoss festzustellen.

Insgesamt wurden vier Trupps unter Atemschutz mit zwei Strahlrohren zur Brandbekämpfung und Menschenrettung eingesetzt. Während 25 Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen konnten, musste eine Person aus der betroffenen Wohnung gerettet werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Eine weitere Person wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst mit Rauchgasvergiftungen betreut. Weiterhin wurde eine Katze gerettet und übergangsweise in einem Tierheim untergebracht.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund der vielen alten Holzverkleidungen als äußerst schwierig. Zahlreiche Glutnester mussten mühsam aufgedeckt und abgelöscht werden. Durch den Brand wurde eine Wohnungen vollständig zerstört, eine weitere Bewohnung ist unbewohnbar.

Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr Feuerwachen 1 und 2 waren vier Rettungswagen, ein Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Schierstein und Biebrich im Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandsachverständiger wird hinzugezogen, um die genaue Ursache des Feuers zu klären.

Die Feuerwehr Wiesbaden appelliert an alle Bürger, Rauchmelder in ihren Wohnungen zu installieren und regelmäßig zu überprüfen. Rauchmelder können Leben retten, indem sie frühzeitig vor einem Brand warnen.

***

Text: Feuerwehr der Landeshauptstadt Wiesbaden